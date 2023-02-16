Muhammet Reis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Reis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Reis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Reis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Reis 27 Ekim 1984 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Reis Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammet Reis, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Iğdır FK futbol takımında oynamaktadır. Iğdır FK takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Muhammet Reis'nin Iğdır FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Reis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/m.reis24/

Muhammet Reis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Reis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Muhammet Reis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Reis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2001 yılında Trabzonspor U21

23 Ağu 2004 yılında Erzurumspor

6 Temmuz 2005 yılında Trabzonspor

17 Ağu 2005 yılında Kocaelispor

20 Ocak 2006 yılında Trabzonspor

21 Ocak 2006 yılında A.Sebatspor

30 Haziran 2006 yılında Trabzonspor

18 Ağu 2006 yılında A.Sebatspor

29 Ağu 2007 yılında Arsinspor

10 Temmuz 2008 yılında Konya Şekerspor

2 Şubat 2009 yılında A.Sebatspor

30 Haziran 2009 yılında Konya Şekerspor

18 Temmuz 2011 yılında Balıkesirspor

16 Temmuz 2014 yılında Osmanlıspor

6 Ağu 2015 yılında Karabükspor

1 Temmuz 2016 yılında Gaziantep BB

11 Ocak 2018 yılında Giresunspor

29 Ağu 2019 yılında Akhisarspor

11 Eylül 2020 yılında Sakaryaspor

31 Ağu 2021 yılında Iğdır FK

Muhammet Reis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Reis şuan Iğdır FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Muhammet Reis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Trabzonspor (1999-2001)

Türkiye U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Türkiye U19 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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