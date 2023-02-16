Muhammet Sahin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Sahin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Sahin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Sahin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Sahin 27 Mayıs 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Şahin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Sahin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammet Sahin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çatalcaspor futbol takımında oynamaktadır. Çatalcaspor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Muhammet Sahin'nin Çatalcaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Sahin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_mamisahin/

Muhammet Sahin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Sahin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammet Sahin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Sahin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2014 yılında Kasımpaşa Alt

20 Şubat 2015 yılında İstanbul Alt

15 Ocak 2018 yılında İstanbul U21

1 Temmuz 2019 yılında İstanbul U19

25 Ocak 2021 yılında Bayrampaşa

30 Haziran 2021 yılında İstanbul U19

27 Ağu 2021 yılında Ceyhan Spor

14 Ocak 2022 yılında İstanbul U19

19 Ocak 2022 yılında Kuşadasıspor

30 Haziran 2022 yılında İstanbul U19

26 Temmuz 2022 yılında Erbaaspor

12 Ocak 2023 yılında Çatalcaspor

Muhammet Sahin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Sahin şuan Çatalcaspor takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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