Muhammet Yilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammet Yilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammet Yilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammet Yilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammet Yilmaz 15 Nisan 1991 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Muhammet Yılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammet Yilmaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muhammet Yilmaz, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ağrı 1970 Spor futbol takımında oynamaktadır. Ağrı 1970 Spor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Muhammet Yilmaz'nin Ağrı 1970 Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammet Yilmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mhmmtylmzz/

Muhammet Yilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammet Yilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammet Yilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammet Yilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2012 yılında Pazarspor

30 Haziran 2012 yılında Ç. Rizespor U21

31 Ağu 2012 yılında Pazarspor

30 Haziran 2013 yılında Ç. Rizespor U21

29 Ağu 2013 yılında Beylerbeyi

29 Ağu 2014 yılında Çatalcaspor

21 Temmuz 2015 yılında Denizli BB

18 Temmuz 2016 yılında Keçiörengücü

18 Ocak 2018 yılında Amed SK

30 Haziran 2018 yılında Keçiörengücü

31 Ağu 2018 yılında Amed SK

31 Ocak 2020 yılında Fethiyespor

15 Eylül 2020 yılında Çatalcaspor

31 Ağu 2021 yılında Tepecik Spor

8 Eylül 2022 yılında Ağrı 1970 Spor

Muhammet Yilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammet Yilmaz şuan Ağrı 1970 Spor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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