Muhannad Mandou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhannad Mandou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhannad Mandou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhannad Mandou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhannad Mandou 1 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Suriye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhannad Mandou Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Nassr FC U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Nassr FC U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Muhannad Mandou'nin Al-Nassr FC U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Muhannad Mandou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhannad Mandou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhannad Mandou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhannad Mandou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhannad Mandou şuan Al-Nassr FC U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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