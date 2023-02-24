Muharem Civic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muharem Civic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muharem Civic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muharem Civic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muharem Civic 4 Ocak 1993 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Čivić Muharem şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muharem Civic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elmir Demirovic yapmaktadır. Muharem Civic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Muharem Civic'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Muharem Civic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muharem Civic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muharem Civic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muharem Civic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sloboda Tuzla

17 Ağustos 2012 yılında FC MAS Taborsko

1 Temmuz 2013 yılında Taborsko B

5 Ağustos 2014 yılında Travnik

16 Mart 2016 yılında Sloga Tojsici

29 Temmuz 2016 yılında Travnik

4 Ağustos 2017 yılında Zvijezda G.

20 Temmuz 2018 yılında Sloboda Tuzla

19 Temmuz 2019 yılında Velez Mostar

19 Şubat 2021 yılında FK Krupa

1 Temmuz 2021 yılında Sloboda Tuzla

Muharem Civic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muharem Civic şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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