Muharem Huskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muharem Huskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muharem Huskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muharem Huskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muharem Huskovic 5 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Muharem Husković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muharem Huskovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AR Sport Management yapmaktadır. Muharem Huskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Austria Wien futbol takımında oynamaktadır. FK Austria Wien takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Muharem Huskovic'nin FK Austria Wien ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Muharem Huskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muharem Huskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muharem Huskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muharem Huskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Eylül 2016 yılında FK Austria Wien

1 Temmuz 2017 yılında AKA Austria U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA Austria U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA Austria U18

1 Ocak 2020 yılında Young Violets

15 Ocak 2021 yılında Austria Wien

Muharem Huskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muharem Huskovic şuan FK Austria Wien takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Muharem Huskovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kremser SC (01/2009-), FK Austria Wien

Avusturya U21 takımında 13 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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