Muharem Trako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muharem Trako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muharem Trako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muharem Trako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muharem Trako 27 Eylül 2003 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muharem Trako Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&B SPORT yapmaktadır. Muharem Trako, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Sarajevo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Muharem Trako'nin FK Sarajevo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2026 tarihinde bitmektedir.

Muharem Trako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muharem Trako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muharem Trako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muharem Trako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FK MDK U17

4 Eylül 2020 yılında Sarajevo U19

1 Temmuz 2021 yılında FK Sarajevo

Muharem Trako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muharem Trako şuan FK Sarajevo takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Muharem Trako Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 5 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 5 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 5 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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