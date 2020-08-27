MUHARREM AYI, AŞÛRA VE KERBELA

“Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı gün Allah’ın yazdığı şekilde, on ikidir.

Bunlardan dördü haram aylardır, işte dosdoğru hesap budur.” (Tevbe Sûresi:36)

Kainatı ve içinde var olan her şeyi çeşitli hikmetlere matuf olarak yaratan Yüce Rabbimizin, biz

insanlara özel bir önem atfederek “varlıkların en şereflisi” sıfatını vermiş olması başlı başına hamd ve

şükürle ele alınması ve tefekkür edilmesi gereken bir durumdur. Bu hikmet içinde takdir edilen ve

oldukça kısa sayılabilecek ömür sürecinde bazı zaman dilimleri yüksek bir sembolik değerle bizlere

sunulmuştur.

İslam tarih ve kültürünün şekillenmesinde önemli bir rol oynayan özel zamanlar içerisinde Muharrem

Ayı da kendine mahsus yerini almıştır. Hicri bir yılın başlangıcı olması sebebiyle sevinç ve sürur vesilesi

olduğu kadar, ümmet-i Muhammedin içine düştüğü tefrika sonucunda Peygamber Efendimizin en

değerli varlıklarından olan Hz. Hüseyin (r.a) ve evlatlarının Kerbela’da bu ayda şehit edilmesi, bu ayın

hüzün ve elemine işaret eder. Esas itibariyle her mü’min, Muharrem ayına ulaşınca sevinç ve hüznün iç

içe geçtiği bu ikilemi gönül dünyasında hisseder.

İnsanoğlunun diğer varlıklar karşısında alâmet-i fârikası olan akıl ve irade, böylesi tarihi tecrübeler

üzerinde derin bir tefekkürle hareket etmesi için verilmiştir. Doğru ve güzel olanı herkesle paylaşarak

yaşamak, yanlış olandan ders çıkararak aynı hataya düşmemek bakımından ele alındığında, Muharrem

Ayı çok önemli bir fırsat sunmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.v) ve ona yürekten inanan sahabenin Medine’ye hicretiyle, yeni bir hayatın

sembolik başlangıcı olan Muharrem Ayı, İslam peygamberini yürekten kabul eden Medine halkı ile,

müşriklerin zulümleri sebebiyle peygamberliğinin ilk ve en zor zamanlarında yanında olan Mekkelilerin

buluştuğu özel bir aydır. Muharrem ile başlayan bu kavuşmadan yaklaşık beş ay sonra Hz Peygamber

(s.a.v)’in gerçekleştirdiği ve insanlık tarihinin bir benzerini henüz görmediği Ensar-Muhacir kardeşliği ne

kadar büyük ve anlamlı ise, 10 Muharrem 61 tarihinde Kerbela’da yaşanan ve Hz. Peygamber (s.a.v)’in

sevgili torunu Hz. Hüseyin’in şehadetiyle sonuçlanan tefrika ve savaş o nispette yürek yakıcıdır.

Bütün yakıcılığına rağmen, benzer acıları yaşamamak için inançlı gönüllerin bu hadiseden gerekli dersi

çıkararak samimi bir birlikteliğe muhtaç oldukları açıktır. Buna rağmen, günümüz Orta Doğu

coğrafyasında ve muhtelif bölgelerde yaşanan kavga ve savaşların, yeni Kerbela örnekleri olarak

binlerce masum insanın hayatına mal olması, barış dininin mensuplarını büyük bir sorumluluğa

sürüklemektedir. Bu sorumluluğu hissetmeden ne Kerbela’yı doğru anlamak, ne de çevremizde

yaşananları rasyonel olarak izah etmek mümkün değildir.

Muharrem Ayı, Kur’an-ı Kerim’de (Tevbe :36) “haram aylar” olarak nitelendirilen dört aydan birisidir.

Hz. İbrahim (a.s)’a kadar uzanan bu anlayış çerçevesinde, haram aylarda savaş, kıtal, hırsızlık gibi her

türlü haksızlık ve kötülükten uzak durulması gerektiği kabul edilmiştir. Bu inanca rağmen, İslam tarihinin

en acı olaylarından olan Kerbela’nın Muharrem Ayında yaşanmış olması, mukadderatın bir cilvesi

olarak etraflıca düşünülmelidir. Peygamberler başta olmak üzere, insanlık tarihindeki pek çok önemli

şahsiyetin yaşadığı olağanüstü hadiselerin Muharrem Ayında gerçekleşmiş olmasını da dikkatle ele

almak gerekmektedir.

10 Muharrem tarihi esas alınarak, Anadolu kültüründe kardeşlik ve dayanışma anlayışıyla hazırlanan ve

yüz yıllardır paylaşılan Aşure, her çeşit malzemenin bir araya gelmesiyle eşsiz bir tadın ortaya çıktığı

ikram olarak, tam anlamıyla bu ayın özüne ve ruhuna uyan müstesna bir nitelik arz eder. Bütün

farklılıklarımızı, Aşureye özel tat katan ve hiçbir zaman bir birbirinin alternatifi olmayan unsurlar olarak

değerlendirmek, hem Muharrem Ayına gerekli hürmetin gösterilmesi, hem de yeni Kerbela’ların

yaşanmaması için vazgeçilmezdir.