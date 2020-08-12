Muharrem ayı nedir? Aşure günü ne zaman? Hicri yılbaşı 2020?

2020 yılının üçücü çeyreğini tamamlamak üzere olduğumuz bugünlerde, Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının başlama tarihi de merak konusu oldu. Hazreti Muhammed'in Ramazan ayından sonra oruç tuttuğu zaman dilimi olarak bilinen Muharrem ayı nedir? Muharrem ayı orucu ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Kaç gün oruç tutulur? İşte detaylar...

MUHARREM AYI NEDİR? HİCRİ YILBAŞI 2020?

Hazreti Muhammed'in, Ramazan ayından sonra oruç tuttuğu ay olarak bilinen Muharrem ayı, hicri takvimde yılın ilk ayı yani yılbaşı olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgide, 2020 yılında 20 Ağustos Perşembe günü başlayacağı belirtilen Muharrem ayının sözcük anlamı 'haram' olup haram olan, yasak edilen şey demektir. Arap halkının yılın ilk ayında birbirlerine savaş açmayı yasakladığı için bu aya Muharrem adı verildiği bilinmektedir. Dinen, insanların bu ayda birbirlerinin kalbini kırmaması, dedikodu yapmaması ve sağlıklı olanların oruç tutması gerektiğine inanılır.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Çeşitli malzemelerle yapılarak çevredeki hanelere dağıtılan aşure günü ise bu sene 29 Ağustos Cumartesi tarihine denk geliyor. Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşure, Muharrem aynın onuncu günü başlayıp sonraki günlerde de özel merasimle pişirilebilir. Aşure gününde oruç tutulması gerektiğine ilişkin hadisler var olmakla birlikte bu eylem Alevilere farz, sunnilere ise sünnet olduğu kabul edilmektedir. Aşure gününde aşure pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller de söz konusudur.

MUHARREM AYINDA YAPILMASI GEREKENLER

* Muharrem ayı ve Aşûra günü oruç tutmak Alevilere göre farz, Sünnilere göre sünnettir.

* Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabalar ziyaret edilmeli, gönülleri alınmalıdır.

* Sadaka vermek her sünnettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

* Çevredeki kişilere selam verilmelidir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

* Çocuklar sevindirilmelidir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

* Gusul abdesti alınmalıdır. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşure günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

* İlim öğrenilmelidir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)