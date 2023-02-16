Muharrem Dakes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muharrem Dakes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muharrem Dakes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muharrem Dakes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muharrem Dakes 17 Mart 1998 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muharrem Dakes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muharrem Dakes, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Büyükçekmece Tepecik Spor futbol takımında oynamaktadır. Büyükçekmece Tepecik Spor takımına 24 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Muharrem Dakes'nin Büyükçekmece Tepecik Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muharrem Dakes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/m.dakess/

Muharrem Dakes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muharrem Dakes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Muharrem Dakes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muharrem Dakes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ekim 2018 yılında Arslanbey GB

23 Ocak 2019 yılında YATB Tavşanlı

18 Eylül 2019 yılında Arslanbey GB

3 Haziran 2021 yılında Yuvacıkspor

24 Ağu 2021 yılında Tepecik Spor

Muharrem Dakes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muharrem Dakes şuan Büyükçekmece Tepecik Spor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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