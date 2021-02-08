Muharrem İnce'den istifa açıklaması: CHP ile yollarımı ayırıyorum!

Geçtiğimiz aylarda Memleket Hareketi'ni başlatan CHPli Muharrem İnce, partinin MYK toplantısının ardından canlı yayında basın mensuplarının karşısına geçerek istifa açıklamasında bulundu. İnce, "CHP artık bir tabeladan ibaret, yolumu ayırıyorum. Cumhur İttifak'ı ile de hiçbir şekilde işimiz olmayacak" ifadelerini kullandı. Gün içinde e-devlet üzerinden istifasını resmi olarak bildireceğini belirten İnce, geçtiğimiz günlerde istifa eden CHPli vekiller Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in de Memleket Partisi içinde yer alacağını ifade etti.

"GEREKÇELERİMİ YAZILI OLARAK AÇIKLAYACAĞIM"

Bugün Ankara'daki ofisinin önünde bir basın toplantısı düzenleyerek konuya ilişkin görüşlerini açıklayan eski CHP milletvekili Muharrem İnce, konuşmasında "istifa" kelimesi yerine "Yolumu ayırıyorum" sözünü kullandı ve muhabirlerin istifasını sorması üzerine, "Bugün içerisinde e-Devlet üzerinden istifamı vereceğim. 42 yıllık emeğim var, gerekçelerimi de hafta içinde yapacağım bir yazılı bildiri ile açıklayacağım." dedi.

"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU CHP, KÖKLERİNDEN UZAKLAŞMIŞTIR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Muharrem İnce sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Bu iktidardan da bu muhalefetten de ülkeye hayır gelmez. Atatürk'ün emaneti kalmadı, CHP bir tabeladan ibaret sadece. Atatürk'ün kurduğu CHP, ilkelerinden köklerinden uzaklaşmıştır. Bugün bir yol ayrımında olduğumu biliyorum. 42 yıl içinde her kademede görev yaptım. Hala Atatürkçüyüm, hala Cumhuriyetçiyim."

"KİMLERLE YOLUMU AYIRIYORUM?"

"Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, milleti kucaklayamaz. Özgüveni olmayan, iddiası olmayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. CHP, Atatürk'ün kurduğu ideolojiden uzaklaşmıştır. Cefasını çekenler başka sefasını sürenler başka.

Kimlerle yolumu ayırıyorum: ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum.

Mustafa Kemal deyip Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum.

Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp atama getiren bu arkadaşlarla yolumu ayırıyorum.

CHP aday yapmayınca gidip başka partiden aday olup sonra CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum.

FETÖ'cüleri Sorosçuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum.

Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti diyenlerle yolumu ayırıyorum.

Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum.

"MECLİSTE İYİ PARTİ'DEN SONRA EN ÇOK VEKİLE SAHİP GRUP OLACAĞIZ"

CHP'den istifa eden üç milletvekili arkadaşımız Memleket Hareketi'ne katılmışlardır. Partimiz kurulunca, TBMM'de İYİ Parti'den sonra en çok vekili olan grup olacağız."