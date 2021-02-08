Muharrem İnce açıklıyor: İstifa edecek mi? (CANLI)

Cumhuriyet Halk Partisinin MYK toplantısından sonra basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, Ankara'daki ofisinin önünde açıklamalarda bulunuyor. İnce geçen hafta 'Kısa bir süre içerisinde istifa edeceğim' açıklamasını yapmıştı. Muharrem İnce’ye yakın kaynaklar duyurusu yapılan basın toplantısında "istifa" kararının açıklanmasının planlandığını aktardı. Yeni parti kuruluşu ise daha sonra gerçekleşecek.

Muharrem İnce, ana muhalefet partisi CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

İşte İnce'nin konuşmasından satırbaşları...

"Yakın zamanda partimizin genel merkezinde sizleri ağırlayacağız.

Biz Türkiye'ye seçenek olacağız.

Parti içindeki demokrasiyi yok edersen kimse sana inanmaz. Kendi partililerini kucaklamayanlar kimseyi kucaklayamaz.

Dostlarına bel bağlayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. Muhalefet istifa etmelidir.

(Kılıçdaroğlu'na) 'İstifa etmelisin' deyip kendin istifa etmiyorsan o koltukta neden oturuyorsun?

CHP kendi değerlerinden uzaklaşmıştır.

ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum.

"CHP artık bir tabeladan ibaret, yolumu ayırıyorum.

CHP'den bugün istifa edeceğim ve bunun gerekçesini de hafta içi yazılı olarak belirteceğim."

AYRINTILAR GELECEK...