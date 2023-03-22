Muharrem İnce altılı masayı yerden yere vurdu: "Bu 6'lı masa seçim kazanamaz"

Türkiye seçim atmosferine girerken Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

"DÖRDÜNÜN TOPLAMININ 4 KATI OYUM VAR"

Altılı masadaki partileri eleştiren Muharrem İnce, "Beni kimse aday yapmadı. Genel başkanların birini Cumhurbaşkanı aday yapma hakları olmamalı. Ben partimde sandık kurdum, 105 bin kişi oy kullandı. Bu insanlar bana güvenmiş, 105 bin kişi oy kullanmış. Ben bunların kararı olmadan ne çekilirim ne bir şey yaparım. Burada bir örgüt var. Ama Milli Yol Partisi'yle görüştü, BTP ile görüştü, DP'yi Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptı. Masada İYİ Parti'yi ayrı tutuyorum. Geri kalan 4'ünün toplamının 4 katı oyum var" dedi.

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"ALİ BABACAN'I YÜCE DİVAN'A GÖNDERECEĞİM"

Altılı masanın aktörleri Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu hakkında sert sözler sarf eden İnce, "Ben Ali Babacan'ı Yüce Divan'a göndereceğim. Davutoğlu, Esad'la son konuşmayı yapan sensin, açıklayacaksın, konuşacaksın, öyle yağma yok. Kemal Bey, Davutoğlu'na 'Sen başbakandın, neden öldü o çocuklar, o bombalar neden patladı?' diye sormayacak mı?" dedi.

"ALTILI MASANIN 6 AYLIK ÖMÜRLERİ VAR"

İnce, altılı masanın ömrünün 6 ay olacağını ifade ederek şun1u söyledi: "Ben ille Muharrem İnce aday olsun derdinde değilim. Ben diyorum ki, bu 6'lı Masa seçim kazanamaz, kazansa da ömrü olmaz. 6 aylık ömürleri olur."