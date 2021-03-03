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  3. Muharrem İnce bombayı patlattı! Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin dikkat çeken açıklama

Muharrem İnce bombayı patlattı! Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin dikkat çeken açıklama

Muharrem İnce, konuk olduğu bir televizyon programında "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasına ilişkin "Bekleyin, kim olduğu mahkeme kayıtlarından çıkacak" ifadesini kullandı. İnce, programda partisinin 45 gün içerisinde kurulacağını da belirtti.

Muharrem İnce bombayı patlattı! Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin dikkat çeken açıklama

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Muharrem İnce dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

Partisinin Genel merkezinin tadilat işlerinin devam ettiğini ifade eden Muharrem İnce, Ankara'da 19 Mayıs'a planladıklarını fakat daha erken biteceğini söyledi

Partinin kuruluşunu bir otelde açıklamak istemediklerini ifade eden Muharrem İnce, genel merkezi tamamladıktan sonra açıklamada bulunacaklarını ve Nisan ayı içinde yapacaklarını belirtti. İnce, "45 gün içinde yapmak istiyoruz" dedi.

"TOPLUMDA SİYASETİN KALİTESİŞ ÇOK DÜŞTÜ"

Yüzde 49'a razı olmadıklarını  ifade eden Muharrem İnce, "Yüzde 50 + 1 almak için çalışacağız. Biz her partiden oy alacağımızı düşünüyoruz. Toplumsal dayanışmayı anlatacağız öncelikle. Toplumda siyasetin kalitesi çok düştü. Mizah yok siyasette." dedi.

Muharrem İnce bombayı patlattı! Beştepe'ye giden CHP'li iddiasına ilişkin dikkat çeken açıklama

İNCE'DEN SARAY'A GİDEN CHP'Lİ İDDİASINA İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Programda, Saray' giden CHP'li iddiasına ilişkin de konuşan Muharrem İnce konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Saraya giden CHP'lide müthiş gelişmeler oluyor. Herhalde çıkacak, mahkeme kayıtlarından. Şimdilik bu kadar söyleyeyim." ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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