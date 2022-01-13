Muharrem İnce, CHP ve İYİ Parti'ye siyaset dersi verdi: Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz, bu kadar basit

CHP'den ayrıldıktan sonra Memleket Hareketi adıyla yurt genelinde vatandaşların nabzını tutan ardındansa Memleket Partisini kuran Muharrem İnce, partisinin il başkanlığı binasının açılışına katılmak için Niğde'ye geldi.

"PKK'LI BİR TERÖRİSTLE BİR MİLLETVEKİLİ FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞSE ONA DA TEPKİ GÖSTERİRİZ"

Burada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in Adıyaman'da 2017'de gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirilen terörist sevgilisi Volkan Bora ile olan çekilmiş fotoğraflarının ortaya çıkmasına hakkında değerlendirmelerde bulundu.

CHP ve İYİ Parti bu konuda sessiz kalırken Muharrem İnce ise," Teröristle milletvekilinin fotoğrafı olmaz. Böyle bir şey olmaz, bu kadar basit. Deve kuşu değiliz. Toplumun herhangi bir sorununda, PKK'lı bir teröristle bir milletvekili fotoğraf çekilmişse ona da tepki gösteririz." dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA ENES KARA TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun etik gerekçelerle intihar eden Enes Kara hakkında paylaşım yapmamasına göndermede bulunan Muharrem İnce," Cemaat yurdunda intihar eden çocukta da tepki gösteririz. 'Aman bunu kızdırmayalım', '2 oy buradan gelsin, 3 buradan gelsin'; bizim böyle bir derdimiz yok. İlkeli siyasetten yanayız. 6 ilkemizden 1'i; terörün her türlüsünü kınayacaksın, PKK'yı da kınayacaksın, IŞİD'i de FETÖ'yü de DHKP-C'yi de kim varsa. 'Benim teröristim, senin teröristin' olmaz. Bu konuda netiz. Diğerlerinden bizi ayıran da bu zaten. Onun için 'Tek yol Memleket' diyoruz" ifadelerini kullandı.

ESNAFLARI GEZDİ, VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Muharrem İnce, daha sonra mahalle pazarını gezerek, pazarcı esnafı ve alışveriş yapanlar ile sohbet etti. Esnaf ziyaretinin ardından İnce, partisinin il binasının açılışını yaptı.

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