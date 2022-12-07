Muharrem İnce, CHP'lilerin eleştirdiği Yılmaz Özdil'e destek çıktı: "Yılmaz Özdil, cesur ve görevini layığıyla yapan bir gazetecidir"

CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anlar toplantıya yansımıştı. Daha sonra açıklama yapan CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, Selvi Kılıçdaroğlu'na program sonrası yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

PAYLAŞIMI ELEŞTİRİLDİ

Özellikle Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'in Selvi Kılıçdaroğlu'nun uyukladığı anın fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Heyecan verici bir toplantı oldu…" ifadesini kullanması CHP'liler tarafından eleştirilmişti.

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İNCE DESTEK VERDİ

Bu paylaşım üzerinden Yılmaz Özdil'e yapılan yorumlar sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Özdil'i savundu.

İnce paylaşımında," Zaman zaman benim aleyhime yazılar da yazıp beni de eleştiren Yılmaz Özdil, cesur ve görevini layığıyla yapan bir gazetecidir. Gazetecinin görevi taraf tutmak değil, haber yapıp topluma sunmaktır!" diye yazdı.

CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı toplantısında dikkat çeken görüntü! Selvi Kılıçdaroğlu uyuyakaldı