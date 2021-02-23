Muharrem İnce, CHP'yi parçaladı: Sakarya il örgütünden 120 kişi istifa etti

Eski CHPli Yalova Milletvekili ve partinin 2019 seçimlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuracağını ifade etti. Bunun üzerine üye ve yönetici kadrosunda her geçen gün belirgin azalmalara tanık olan ana muhalefet partisinin istifa rüzgarına 120 isim daha katıldı.

120 KİŞİ BİRDEN İSTİFA ETTİ

Sakarya il örgütünden istifa eden 120 partili için genel başkan yardımcıları ve belediye başkanlarının devreye girdiği öğrenilirken bölgede çeşitli istişareler için start verildiği öğrenildi. Yine de önüne geçilemeyen örgüt istifalarındaü Bolu ve İzmir'in ardından Sakarya'da da istifa edenlerin, İcne'nin kuracağı partiye katılacağı iddia edildi.

'İSTİŞARE SÜRMELİ' MESAJI

Ana muhalefet partisinde tatışmalarında devam ettiği illerden biri olan Antlaya'da da il örgüt temsilcilerinin Ankara'daki parti yönetimi ile görüşerek 'istişare' mesajı verdikleri ortaya çıktı.

Örgütlerinden gelen şikayetler arasında parti politikaları, ittifaklar ve teşkilatların şikayetlerinin dikkate alınmaması olduğu öğrenilirken örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, görüşmelerin genel merkezde süreceğini ifade etti.

Muharrem İnce'nin parti kurma çalışmalarının sürdüğü bilinirken Ankara'da parti binası kiralayan İnce'nin mart ayı içerisinde partisinin kuruluşunu resmen açıklaması bekleniyor.