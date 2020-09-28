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Muharrem İnce, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

Muharrem İnce, yaptığı açıklamada “Türkiye güçlü bir devlettir, buna inanıyoruz. Doğu Akdeniz’de de, Azerbaycan’da da, Suriye’de de Türkiye gereğini yapacaktır. Devletimizin tabii ki de arkasındayız, Azerbaycan’ın arkasındayız” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin açıklama

Muharrem İnce, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin konuştu.

“Bin Günde Memleket Hareketi” programı kapsamında Manisa’ya giden Muharrem İnce, şehir merkezinde yürüyüp esnafa hayırlı işler diledi. Çok sayıda vatandaş ile selfie çektiren İnce, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda basın mensuplarına konuştu.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR DEVLETTİR"

Muharrem İnce, bir gazetecinin Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarda Türkiye’nin tutumu ile ilgili sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

Bir gazetecinin Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili Türkiye’nin tutumuna ilişkin sorusunu yanıtlayan İnce, “Ermenistan’ı bugün kim destekliyorsa, Doğu Akdeniz’de karşımızda olan onlardır. Ermenistan’ın saldırdığı bölgenin önemi vardır. Orada enerji hatları geçmektedir, demiryolu geçmektedir. Yani Azerbaycan ile Türkiye’nin enerji ve ulaşım bağlantısını kesmek istiyorlar. Türkiye güçlü bir devlettir, buna inanıyoruz. Doğu Akdeniz’de de, Azerbaycan’da da, Suriye’de de Türkiye gereğini yapacaktır. Devletimizin tabii ki de arkasındayız, Azerbaycan’ın arkasındayız. Bugün için dayanışma günü olması gerektiğini söylüyoruz. İki devlet tek millet dediğimiz Azerbaycan halkına saygılarımızı gönderiyoruz” 

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