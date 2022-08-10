Muharrem İnce gazeteci Merdan Yanardağ'ın o sözlerine açtı ağzını yumdu gözünü! CHP'den para aldığını iddia etti! "Sende şeref varsa yemin et almadığına"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Tele1 ekranlarında gazetecilik yapan ve bugün ki söylerinde dolayı kendisini eleştiren gazeteci Merdan Yanardağ'ı adeta topa tuttu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Gelecek Partisi Muharrem İnce Tele1 ekranlarında yayın yapan Merdan Yanardağ tarafından eleştirilince boş durmadı ve bir video yayımladı. Sol kanalların CHP ve İYİ Parti'den maaş alıyorlar sözüne karşı çıkan Merdan Yanardağ'a Muharrem İnce'ye ettiği sözler sonrası sosyal medyadan kendisine cevap gecikmedi.

Muharrem İnce gazeteci Merdan Yanardağ'ın o sözlerine açtı ağzını yumdu gözünü! CHP'den para aldığını iddia etti! Sende şeref varsa yemin et almadığına

SÖYLEDİKLERİ YENİLİR YUTULUR DEĞİL

Merdan Yanardağ canlı yayında yaptığı konuşmasında "Başarısız olunca partisi de kendisi de ona buna saldırmayı bir marifet sayıyor. Kanalların CHP Ve İYİ Partiden maaş aldığını iddia ediyor. Eğer CHP'den maaş alıyorlar diye ihbar etmeye çalışıyorsanız bunu istap etmelisiniz. Siz tükenmiş bitmiş bir siyasetçisiniz. Buruşuk bir peçete gibi sizi bir kenara attı bu sistem. Farkında değilsiniz. Türkiye'nin demokrasi ve özgürlük veren kanallarına saldırmak size bir şey kazandırmaz. Size niye yer vermiyoruz biliyor musunuz? Önemli değilsiniz artık. Sizin işiniz gücünüz Ak Partiyi, iktidarı, faşizmi bir kenara bırakıp bu ülkenin demokratlarına, solcularına saldırmak." şeklinde bir konuşma yaptı.

Muharrem İnce gazeteci Merdan Yanardağ'ın o sözlerine açtı ağzını yumdu gözünü! CHP'den para aldığını iddia etti! Sende şeref varsa yemin et almadığına

O SÖZLERİ CEVAPSIZ BIRAKMADI

Gelecek Partisi Muharrem İnce sosyal medya hesabından "Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay CHP ve İyi Parti'den para alıyorsun. Sende şeref varsa, yemin et bakalım almadığına!" başlıklı bir video yayımlayarak "Merdan Yanardağ diye bir zat var bu kednsinie gazeteci diyor. Yenilen adam bir miktar buruşur evet buruştum" diye 200 lira parayı örnek göstererek Merdna Yanardağ'ı adeta topa tuttu. O videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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