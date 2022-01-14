Muharrem İnce, inceden inceye Kılıçdaroğlu'na kafa tutuyor! Bu defa Semra Güzel'e sessiz kalmasını eleştirdi! "Niye kınayamıyorsun?"

HDP'li Milletvekili Semra Güzel'in, terörist sözlüsü Volkan Bora ile ilişkisinin ortaya çıkmasına sessiz kalan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eski mesai arkadaşı Muharrem İnce'yi kızdırdı. Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, Kılıçdaroğlu'nun sessizliğine tepki göstererek, "Niye kınayamıyorsun? Açık ol ve çık kına" ifadelerini kullandı.

İNCE, İNCEDEN İNCEYE KILIÇDAROĞLU'NA MEYDAN OKUYOR

Geçtiğimiz gün Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Elazığ'da intihar eden Enes Kara'ya ilişkin yorumda bulunmamasına tepki göstermişti. İnce, "Cemaat yurdunda intihar eden çocukta da tepki gösteririz. 'Aman bunu kızdırmayalım', '2 oy buradan gelsin, 3 buradan gelsin'; bizim böyle bir derdimiz yok. İlkeli siyasetten yanayız. 6 ilkemizden 1'i; terörün her türlüsünü kınayacaksın, PKK'yı da kınayacaksın, IŞİD'i de FETÖ'yü de DHKP-C'yi de kim varsa. 'Benim teröristim, senin teröristin' olmaz. Bu konuda netiz. Diğerlerinden bizi ayıran da bu zaten. Onun için 'Tek yol Memleket' diyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Bu defa, Kılıçdaroğlu'nun Semra Güzel olaya ilişkin tepkisiz kalmasına sinirlenen İnce, "HDP’li bir vekilin teröristle fotoğrafı çıktı. Yok açılım süreciymiş de, yok buymuş da. Niye kınayamıyorsun. Açıkça çık ve kına. Ne var bunda yani. Ben FETÖ’yü de kınarım, PKK’yı da kınarım." ifadelerini kullanarak, CHP liderini eleştirdi.