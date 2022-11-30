Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Siyaset tavır koyma işidir, ilke işidir, duruş işidir, omurga işidir"

Seçime aylar kalmasına rağmen hala daha bir aday belirleyememiş olan altılı masada çekişmeli günler devam ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına karşı çıkan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun tepki çeken ifadeleri sonra Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce değerlendirmede bulundu.

YAVUZ AĞIRALİOĞLU NE DEDİ?

Yavuz Ağıralioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu için "Tayyip beyin en çok görmek istediği aday kim efendim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben bu eleştirinin merkezine oturacak olsam, böyle bir eleştiride kaygıda niye bulunayım ki? Tayyip beyin en çok görmek istediği aday sayın Kılıçdaroğlu ise benim sizin dediğiniz ithamı sağlayacak olan şey nedir? Hiç itiraz etmemek. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi? Bunu görmemiz lazım. Muhalefette en tehlikeli duygu 'Tayyip Erdoğan’a karşı kimi koysak alırız' gibi bir kibir. Bu masanın etrafında toplandığı şuuru kaybettirecek girdaba sokar." demişti.

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"O GÜN O MASAYI YIKARDIM"

Söylenen sözler sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Muharrem İnce "İYİ Partili Milletvekili çıkıyor, CHP'nin Genel Başkanı'na, 'Seninle kazanamayız, çekil kenara' diyor, ayar veriyor. CHP'nin Genel Başkanı da kendi onurunu kıra kıra o masada oturuyor. CHP'nin Genel Başkanı ben olsaydım o gün o masayı yıkardım" dedi.

"BUNLARLA MI MEMLEKETİ AYAĞA KALDIRACAKSIN"

Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

"Ana muhalefet partisisin sen ya. Üzülüyorum eski bir CHP’li olarak. Üzülüyorum yani. Bunlarla mı memleketi ayağa kaldıracaksın? Gururunu kırdırmayacaksın. Siyaset, sabretme yok öyle bir şey. Siyaset tavır koyma işidir, ilke işidir, duruş işidir, omurga işidir."