Muharrem İnce: "Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır" dedi!

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı adaylarının parti ziyaretleri başladı. 29 Mart günü Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Memleket Partisi cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi Memleket Partisi binasında ziyaret etmişti. O görüşme sonrası basın açıklaması yapan Muharrem İnce'nin "hoş geldiniz, güle güle" sözleri günlerce Türkiye'nin en çok konuşulan konuları arasında yerini almış ve İnce'nin adaylıktan çekilir mi sorusuna ise son noktayı koymuştu. Muharrem İnce'nin bugün yaptığı bir açıklamada "Ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır." dedi.

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İNCE İTTİFAK TEKLİFİ BULUNMADIĞINI İFADE ETTİ

Muharrem İnce: "Bazı medya organlarında kulis bilgisi adı altında paylaşılan, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ile Muharrem İnce arasında müzakerelerin başarısız olduğu şeklindeki gerçeği yansıtmayan haberler hakkında, kamuoyunun doğruları öğrenmesi adına bu açıklamayı yapıyorum. Öncelikle bilinmelidir ki ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır.

Adaylığı ilan edildikten hemen sonra Sayın Kılıçdaroğlu, 17 Mart 2023 tarihinde Milli Yol Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni, 20 Mart 2023 tarihinde HDP’yi ziyaret etmiştir. Memleket Partisi’ne ise sıra, 29 Mart günü yani Cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesine 24 saat kala gelebilmiştir. Ve kalan 24 saat içinde, seçimler öncesi işbirliği yapılmasına ilişkin bir müzakere mekanizması doğal olarak oluşmamıştır veya oluşması istenmemiştir.

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Açıkça ifade edeyim ki siyasi partileri sosyal medya üzerinden linç etmek, onları yıldırmak, yaftalamak, itibarsızlaştırmak ve diz çökmeye zorlamak bir müzakere yöntemi olamaz. Modern demokrasilerde ilişkiler siyasi partiler arası kurumsal görüşmeler ile ilerler. Bunun dışındaki her yol, medeni bir ilişki kurmayı reddeden despot ve dayatmacı bir zihniyeti temsil edecektir.

Neyse ki bu cinnet hali yavaş yavaş yerini aklı selime terk etmekte, gerçekler yavaş yavaş ortaya çıkmaktadır. Zaman kimin haklı kimin haksız olduğunu ortaya koyacaktır. Bu vesileyle, sayın Kılıçdaroğlu’na ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne seçimlerde başarılar diliyorum." dedi.