Muharrem İnce Memleket Hareketi'ne ilk adımı Sivas'ta attı!
Muharrem İnce, 1000 gün süreceği planlanan Memleket Hareketi'ne Sivas Kongresinin 101 yıl dönümünde, kongrenin yapıldığı Sivas ilinde başladı. İnce, hareket ile ilgili ilk konuşmasını Nuri Demirağ Hava Limanında kendisini karşılayan destekçilerine karşı yaptı.
Memleket Hareketi projesini devreye sokan Muharrem İnce'nin ilk uğradığı il Sivas oldu. İnce, burada Sivaslı destekçilerine karşı yaptığı konuşmasıyla önemli açıklamalarda bulundu.
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04 Eylül 2020 Cuma 13:33
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