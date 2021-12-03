Altınordu - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş!Manisa FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Yargı'nın Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu alkolü fazla kaçırınca olanlar oldu! Şişede durduğu gibi durmuyor!İmparator İbrahim Tatlıses kaseyi kafasına dikince tüm dikkatleri üzerine çekti! "Baktım kaşıkla olmuyor"1100 tl yardım başvurusu nasıl yapılır? Başvuru şartları nelerdir? E-Devlet 1100 TL pandemi yardımı başvuru ekranıAndroid 12 alacak Samsung telefonlar | Android 12 alacak Samsung modelleri 2021Güldal Akşit kimdir? Kaç yaşında, neden öldü? AK Parti kurucu üyesi Güldal Akşit BiyografisiAşk Mantık İntikam'da kartlar yeniden dağıtılıyor! Dizideki değişiklik bomba etkisi yaratacak! Kadroya dahil olan o isim ortalığı fena karıştıracakSon dakika | Acı haber duyuruldu: Eski Bakan Güldal Akşit hayatını kaybetti! Güldal Akşit kimdir?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş!

Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı için," Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum. Acaba cumhurbaşkanı seçmekten vazgeçmek ister mi millet?" dedi.

CHP'den ayrılarak Memleket Partisini kuran Muharrem İnce, dün akşam Haber Global ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın sunumuyla yayınlanan Siyaset Özel programına konuk oldu. İnce, burada gazeteciler Gürkan Hacır, Nihal Bengisu Karaca, ve Metehan Demir'in sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda süren tartışmalara değinen Muharrem İnce, "Abdullah Gül Millet İttifakı'nı birleştirir. " dedi.

"İNŞALLAH BEN SEÇİLECEĞİM DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Kendisinin ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in baskıları sonucu geçmişte Abdullah Gül'ün adaylığından vazgeçildiğini ifade eden İnce,"  Yoksa adayları Abdullah Gül'dü. Ben Memleket Partisi adayının demokratik yollarla seçilip aday olarak inşallah ben seçileceğim diye düşünüyorum. Bunun hazırlığındayım. Takip ediyorum." dedi.

Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş!

MERAL AKŞENER'İN ADAYLIK AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinde bulunmasına karşın aday olduğuna dair açıklama yapmadığına dikkat çeken Muharrem İnce, Meral Akşener'in "Ben başbakan adayıyım" demesine ilişkin olarak," Ben en çok aday alan kişinin aday olmasını isterim. " dedi.

Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş!

"ABDULLAH GÜL ÜZERİNDE ANLAŞACAKLARINI DUYUYORUM"

Millet İttifakı'nın 2023 yılında yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı için Abdullah Gül ismi üzerinde anlaşacaklarını öne süren Muharrem İnce şunları söyledi:

"Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum. Acaba cumhurbaşkanı seçmekten vazgeçmek ister mi millet? Bir de bu var. Peşin konuşmak seçimi kazanmadan 360 400'ü geçmeden başbakanlığa aday olursunuz ama millet verir mi bu hakkını geri?"

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT