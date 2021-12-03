Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Ekrem İmamoğlu, ne de Mansur Yavaş!

CHP'den ayrılarak Memleket Partisini kuran Muharrem İnce, dün akşam Haber Global ekranlarında Senem Toluay Ilgaz'ın sunumuyla yayınlanan Siyaset Özel programına konuk oldu. İnce, burada gazeteciler Gürkan Hacır, Nihal Bengisu Karaca, ve Metehan Demir'in sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda süren tartışmalara değinen Muharrem İnce, "Abdullah Gül Millet İttifakı'nı birleştirir. " dedi.

"İNŞALLAH BEN SEÇİLECEĞİM DİYE DÜŞÜNÜYORUM"

Kendisinin ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in baskıları sonucu geçmişte Abdullah Gül'ün adaylığından vazgeçildiğini ifade eden İnce," Yoksa adayları Abdullah Gül'dü. Ben Memleket Partisi adayının demokratik yollarla seçilip aday olarak inşallah ben seçileceğim diye düşünüyorum. Bunun hazırlığındayım. Takip ediyorum." dedi.

MERAL AKŞENER'İN ADAYLIK AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim vaatlerinde bulunmasına karşın aday olduğuna dair açıklama yapmadığına dikkat çeken Muharrem İnce, Meral Akşener'in "Ben başbakan adayıyım" demesine ilişkin olarak," Ben en çok aday alan kişinin aday olmasını isterim. " dedi.

"ABDULLAH GÜL ÜZERİNDE ANLAŞACAKLARINI DUYUYORUM"

Millet İttifakı'nın 2023 yılında yapılacak seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığı için Abdullah Gül ismi üzerinde anlaşacaklarını öne süren Muharrem İnce şunları söyledi:

"Adaylık için Abdullah Gül üzerinde anlaşacaklarını duyuyorum. Acaba cumhurbaşkanı seçmekten vazgeçmek ister mi millet? Bir de bu var. Peşin konuşmak seçimi kazanmadan 360 400'ü geçmeden başbakanlığa aday olursunuz ama millet verir mi bu hakkını geri?"