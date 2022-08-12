Muharrem İnce, muhalefet medyasını topa tuttu: " Belediyeleri haraca bağlamışlar, siz kokuşmuş, çürümüşsünüz"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Denizli'de yaptığı açıklamada," Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor. Miktarlarını bile söylerim. Son zamları bilmiyorum ama. Bir de haber yaptıkları zaman 'maaşı keseriz' diye tehdit ediyorlar, sonra bu ülkeye demokrasi getireceğiz diyorlar" demişti.

"MAAŞIN ADINI SÖZLEŞME YAPMIŞLAR"

Bu açıklamaları sonrası bir anda gündem olan Muharrem İnce, Yalova’nın Elmalık köyündeki evinin bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce," Önce ‘iftira atıyorsun’ dediler. Sonra dediler ki, ‘biz sözleşme’ yaptık. Utanmazlığın bu kadarı olur. Maaşın adını sözleşme yapmışlar. Hizmet satın alıyorlarmış. Haraca bağlamışlar bütün muhalefet belediyelerini. Her bir belediyeden haraç alıyorlar resmen. Aylık maaş alıyorlar. Bir tanesi, Mudanya’yı açıkladım. Sırayla açıklayacağım bazılarını. Şimdi tekrar soruyorum, hangi belediyeden ayda kaç para alıyorsunuz? Bunu açıklayın. Besleme basınsınız siz. Neymiş bağımsız gazetecilermiş bunlar. Allah Allah siz nasıl bağımsız gazetecisiniz ya? İktidara laf ediyorsunuz, muhalefete niye laf edemiyorsunuz? Sizin iktidar medyasından ne farkınız var?” diye konuştu.

"BUNDAN SONRA HİÇ KİMSE HİÇBİR KANAL İÇİN YANDAŞ DEMESİN"

Memleket Partisi'nde olduğu zaman muhalefet kanallarında programa çıkmayan bir eski üyenin istifa sonrası bir TV'deki programa katıldığını dile getiren İnce şunları söyledi:

"Memleket Partisi’ndeyken tweet atan bir arkadaşımız var. ‘Halk TV, KRT, Tele1 tüm muhalefet partilerini Deva, Gelecek partileri dahil ekrana çıkartıyor Memleket Partisi’ni davet etmiyorsa bunu normal mi değerlendireceğiz? Bundan sonra hiç kimse hiçbir kanal için yandaş demesin’ bu arkadaşımız Memleket Partisi’ndeyken bu tweet’i atmış. Memleket Partisi’nden istifa etmiş, ‘Saat 21.00’de Tele1’deyim’ diye tweet atmış. Sevsinler sizin demokratlığınızı”

"TARİFENİZİ GÖNDERİN TOPLARIZ ARAMIZDA VERİRİZ "

“Bütün renkler kirlendi ama muhalefet de kirlenmeyi marifet sanıyor." diyen Muharrem İnce muhalefet medyasını sert sözlerle eleştirmeye devam etti:

"Başka bir savunmaları da var. ‘Ya Muharrem İnce sen cumhurbaşkanı adayıyken senin ekibinle de sözleşme yaptık, seni de o zaman çok gösterdik, canlı verdik. Şimdi veremiyoruz’ niye ‘O zaman senden para alıyorduk seni gösteriyorduk, şimdi parayı başka yerden alıyoruz onları gösteriyoruz’ Vereceğim paranızı ya. Kaç paraysa bir söyleyin bakalım da. Böyle medya olur mu, basın olur mu, böyle gazetecilik olur mu? Bu kamu hizmetidir. Mecbursun kardeşim, haber değeri varsa. Sonra da utanmadan senin haber değerin yok göstermiyoruz diyorsun. Vereceğim paranızı. Tarifenizi gönderin toplarız aramızda veririz ya. Kamu hizmeti yapıyorsunuz siz, kokuşmuş, çürümüşsünüz. Gazetecilik yapın diyorum. Dalkavukluk, soytarılık yapmayın”

MERDAN YANARDAĞ'A SERT ELEŞTİRİLER

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın kendisi hakkında kullandığı sözlere yanıt veren Muharrem İnce sert ifadeler kullandı. Yanardağ'ın geçmişte yaptığı açıklamaları anımsatan İnce şöyle konuştu:

“Merdan Yanardağ denilen bir zat var. Bana ağır laflar ediyor görüyorum. Ciddiye aldığımdan değil. Neden bu adamı ciddiye almıyorum, adamın tweetlerine bakın. ‘Kürtlerin ayrılması ve bağımsız bir devlet kurmasını bence hiçbir sakınca yok. O devletin niteliğinin ne olacağı önemli.’ Bu tweeti atan zavallı bu. ‘Denktaş aynı zamanda Kıbrıs’ta bir çok kontrgerilla operasyonunda muhalifleri öldürten sağ milliyetçi bir politikacıdır’, ‘Roket atmak üzereyken vurularak öldürülen saldırgan PKK’lı çıksa bile bu suikastı PKK’nın yaptığını söylemek en kolaycı açıklamadır’ PKK sever. ‘Dinci, ulusalcı ve liberal ön yargılar nedeniyle dürüst bir Kemalizm tartışması bile yapılamıyor. Öcalan bu konuda doğru çizgide. Burada Sayın demeyi unutmuş. Bu rezil adamın neyi ile uğraşayım.”

"SÖZLEŞMELERİ AÇIKLAYIN UYANIKLAR"

İnce, konuşmasının sonunda muhalefet medyasından yaptıkları sözleşmeleri açıklamasını bir kez daha isteyerek, “Sözleşmeleri açıklayın uyanıklar. Aydan aya kaç para avanta alıyorsunuz. Sizi deşifre edeceğim, hepinizi. Ne Cumhur ne Millet tek yol Memleket” dedi.