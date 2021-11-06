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  3. Muharrem İnce otobüs sürdüğü anları paylaştı! Ehliyeti sorulunca yaptığı paylaşım olay oldu! "İşte benim ehliyetim"

Muharrem İnce otobüs sürdüğü anları paylaştı! Ehliyeti sorulunca yaptığı paylaşım olay oldu! "İşte benim ehliyetim"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, otobüs kullandığı videoyu paylaşmasının ardında gelen ehliyeti olup olmadığına ilişkin sorulara ehliyetinin fotoğrafını paylaşarak cevap verdi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından otobüs kullandığı anları," Yolların ustasıyım, memleketin hastasıyım" diyerek paylaştı. Bu paylaşıma yorum yapan bazı sosyal medya kullanıcılarının ehliyeti olup olmadığını sorması üzerine Muharrem İnce, ehliyetinin fotoğrafını paylaştı.

 

 

"İŞTE BENİM OTOBÜS KULLANABİLİR EHLİYETİM"

İnce ehliyetinin fotoğrafını paylaşarak, "Bana ehliyet soranlar! İşte benim otobüs kullanabilir, E sınıfı ehliyetim. Bir zahmet arkadaşa da diplomasını sorar mısınız?" ifadelerini kullandı. 

 

 

KEMER TAKMADAN OTOBÜS KULLANDI

Öte yandan Muharrem İnce'nin otobüs kullanırken kemer takmaması dikkat çekti.

Muharrem İnce otobüs sürdüğü anları paylaştı! Ehliyeti sorulunca yaptığı paylaşım oldu!

Tayfun Altuntaş
Editör
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