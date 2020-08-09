9 Ağustos corona virüs tablosu|Vaka sayısı kaç oldu bugün Türkiye ?Bugün Şile'de denize girmek yasaklandıSüper Loto çekiliş sonucu sorgulama 9 Ağustos 2020 PazarMuharrem İnce, Yaşar Okuyan'a dava açıyor!Bakan Koca'dan vatandaşlara çağrı: "Bugün siz de bir tedbir mesajı verin"Konya'nın Selçuklu ilçesinde doğalgaz patlaması!Kamil Grosicki kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Beşiktaş, Kamil Grosicki ile prensipte anlaşmasına vardı!Mide bulandıran olay! Annesinin sevgilisi tarafından tecavüze uğradıİran'da 5.1 şiddetinde deprem!
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Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a dava açıyor!

Muharrem İnce, yeni parti kuracağı yönündeki söylentilerle gündemde. Yaşar Okuyan, Muharrem İnce için "Ak Parti'nin Ayasofya’da dini pazarlamasına kendini alet etti", "Parti kuracağına turşu kur" demişti. İnce, Okuyan hakkında dava açmaya hazırlanıyor.

Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a dava açıyor!

Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarına  ilişkin “Parti kuracağına turşu kur” ifadesini kullanmıştı. Okuyan'ın bu sözleri ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Muharrem İnce dava açacağını duyurdu.

Muharrem İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

“Elbise değiştirir gibi parti değiştiren siyasi mevta Yaşar Okuyan'ın hakkımda söylediği yalan ve iftiralarla ilgili dava açacağım. Her partide yaşama özelliği bulunan bu Yaşar'a yalan ve iftiralarını mahkemede ispat etme hakkı veriyorum.”

NE OLMUŞTU?

Bir televizyon kanalında canlı yayına konuk olan eski bakanlardan Yaşar Okuyan şu ifadeleri kullanmıştı:

*Muharrem İnce'yi tanıyorum, yapabilir. Çünkü egosu çok gelişti cumhurbaşkanlığı seçiminde, çok yanlış işler yaptı. En son AK Parti'nin Ayasofya'da dini pazarlamasına kendini alet etti. Orada senin ne işin var?  Cuma namazını sen Yalova'da kıl, başka camide kıl. Oraya niye gidiyorsun?.. Hoş bir şey değil. Delege de kurultayda ilgisizliğiyle ona tavır koydu gördüğüm kadarıyla. Yapısını bildiğim için böyle bir teşebbüsü olursa hayret etmem. Ama bir tavsiyem şu, parti kuracağına turşu kur kışın daha iyi gelir. Parti kursan ne olacak?"

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