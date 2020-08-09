Muharrem İnce, Yaşar Okuyan'a dava açıyor!

Eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı iddialarına ilişkin “Parti kuracağına turşu kur” ifadesini kullanmıştı. Okuyan'ın bu sözleri ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Muharrem İnce dava açacağını duyurdu.

Muharrem İnce paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

“Elbise değiştirir gibi parti değiştiren siyasi mevta Yaşar Okuyan'ın hakkımda söylediği yalan ve iftiralarla ilgili dava açacağım. Her partide yaşama özelliği bulunan bu Yaşar'a yalan ve iftiralarını mahkemede ispat etme hakkı veriyorum.”

NE OLMUŞTU?

Bir televizyon kanalında canlı yayına konuk olan eski bakanlardan Yaşar Okuyan şu ifadeleri kullanmıştı:

*Muharrem İnce'yi tanıyorum, yapabilir. Çünkü egosu çok gelişti cumhurbaşkanlığı seçiminde, çok yanlış işler yaptı. En son AK Parti'nin Ayasofya'da dini pazarlamasına kendini alet etti. Orada senin ne işin var? Cuma namazını sen Yalova'da kıl, başka camide kıl. Oraya niye gidiyorsun?.. Hoş bir şey değil. Delege de kurultayda ilgisizliğiyle ona tavır koydu gördüğüm kadarıyla. Yapısını bildiğim için böyle bir teşebbüsü olursa hayret etmem. Ama bir tavsiyem şu, parti kuracağına turşu kur kışın daha iyi gelir. Parti kursan ne olacak?"

Dikkat çeken açıklama! Muharrem İnce tarih verdi