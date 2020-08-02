Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Eski Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni parti kuracağı yönündeki söylentilere yanıt verdi. Peki Muharrem İnce yeni parti mi kuracak? Ayrıntılar haberimizde...

MUHARREM İNCE YENİ PARTİ KURACAK MI?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. Olağan Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa tek aday olarak gösterilmişti. Yapılan seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 oyla yeniden Genel Başkan seçilmişti.

Oyların tasnifi ve sayılmasının ardından Çankaya İlçe Seçim Kurulu yetkilisi sonuçları açıklamıştı.

Buna göre, seçime tek aday olarak katılan Kılıçdaroğlu, oy kullanan 1318 delegeden 1251'inin oyunu alarak yeniden genel başkan seçilmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı seçimli kurultaylarda 7'nci kez genel başkan seçilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 37. Olağan Kurultayı sonrası parti içinde farklı sesler yükselse de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkan eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce sessizliğini sürdürdü.

Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine karşı aday olmayıp sonuca ilişkin herhangi olumlu ya da olumsuz bir görüş de beyan etmedi.

MUHARREM İNCE, YENİ PARTİYE YEŞİL IŞIK YAKTI

Muharrem İnce'nin Cumhuriyet HalK Partisi'nden umudunu kestiği ve kendi yolunu çizeceği iddia edilmişti. Bu iddialara karşın Muharrem İnce konuya ilişkin açıklamada bulunmadı.

Muharrem İnce'nin Cumhuriyet Halk Partisi'nden kendisi ile yol yürüyecek isimleri belirlediği ve 15 Eylül'de Hakkari'de partisini duyuracağı haberi yüksek sesle konuşuluyor. Buna karşın Muharrem İnce'nin ağzından, parti kurmayacağına yönelik haberler de servis ediliyor.

Muharrem İnce, bu çıkan iddia ve haberler üzerine ilk kez konuştu.

Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan İnce, yeni partiye yeşil ışık yaktı.

"MEMLEKET İÇİN DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIĞIM BİR KARAR ALDIĞIMDA AÇIKLARIM"

Eski CHP Milletvekili ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Twitter hesabından yeni parti kuracağı yönündeki söylentilere ilişkin açıklama yaptı.

Muharrem İnce, Ankara kulislerini sallayan yeni parti iddiaları ile ilgili Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte bir gazeteye, haber ajansına konuşmadım, açıklama yapmadım. Memleket için doğru olduğuna inandığım bir karar aldığımda kararımı açıklarım. Herkese iyi bayramlar."