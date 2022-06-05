Muharrem İnce'de Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "Konya’ya gidiyorsun muhafazakâr oluyorsun, Van’a gidip HDP’li oluyorsun böyle siyaset olmaz."

Memlekete Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Diyarbakır'da katıldığı programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak sert sözlerde bulundu. İnce, Kılıçdaroğlu'nun gündem yaratan hareketleri için İnce, "Ortama göre konuşuyorsun. Böyle siyaset olmaz." sözleri ile parti lideri kemal Kılıçdaroğlu'na çıkıştı.

"BÖYLE SİYASET OLMAZ"

Muharrem İnce, "Van'a gidiyorsun Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsan bizimle beraber olacaksın diyorsun. Ortama göre konuşuyorsun. Trabzon'a gidiyorsun ülkücü oluyorsun, İzmir'e gidiyorsun Atatürkçü oluyorsun, Konya'ya gidiyorsun muhafazakar oluyorsun, Van'a gidiyorsun HDP'li oluyorsun. Böyle siyaset olmaz. Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bizim yanımıza gelin. Ya dokunulmazlıklarda sen evet oyu vermedin mi?" şeklinde konuştu.