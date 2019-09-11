Muharrem İnce'den CHP'ye ilişkin olay sözler!

Muharrem İnce, 24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanlığı'na aday gösterilmişti.

Bir televizyon kanalına çıkan ve canlı yayında 24 Haziran gecesi ve "adam kazandı" sözüyle ilgili kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt veren Muharrem İnce, o gece hata yaptığını söyledi.

İnce, "vatandaş benden duymalıydı, İsmail Küçükkaya'dan değil" diyerek, bu konuda yaptığı hatayı kabullendiğini, ancak bu tartışmanın artık bitmesi gerektiğini ifade etti.

Seçim gecesi kendisi ile ilgili 'tehdit edildi, alkollüydü, kaçırıldı" şeklindeki söylentilere de tepki gösteren İnce, bu söylentilerin bilinçli olarak yayıldığını öne sürerek şöyle konuştu:

"O gece sarhoştum, bir general aradı tehdit etti, Tayyip Erdoğan'dan para aldım, NATO askerleri kaçırdı, Afgan askerleri kaçırdı, eşi kaçırıldı, odaya kilitlediler. Tam 11 senaryo var. Hadi diyelim bunlardan birisi doğru. Diğer on senaryoyu kim uydurdu? İtibar avcıları!

Birileri daha o gece düğmeye bastı. O gece dediler ki, bu Muharrem İnce'yi yıpratmamız lazım dediler.

Partiden 8 buçuk puan fazla aldım. CHP'nin oyuna bakın, benimkine bakın. 40 sene sonra yüzde 30'ü geçtik."

İNCE'DEN "İTİBAR SUİKASTİ CHP'NİN İÇİNDEN Mİ YAPILDI?" SORUSUNA YANIT

"İtibar suikasti CHP'nin içinden mi yapıldı" sorusuna ise İnce, "onu zamanı gelince konuşuruz" cevabını verdi.