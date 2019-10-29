Muharrem İnce'den CHP'ye sitem!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2018 Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programındaydı. Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Muharrem İnce'nin CHP'ye ilişkin sözleri dikkat çekti.

MUHARREM İNCE'DEN CHP'YE TEPKİ

Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine büyük tepki gösterdi ve ''Önce bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri bile harcıyorlar. Yazık, ayıp! Bunun bedelini ağır ödeyecekler'' dedi.