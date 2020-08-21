Muharrem İnce'den 'doğalgaz' paylaşımı: "Müjde diye beklentiyi yükseltmek yerine..."

Muharrem İnce sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' olarak açıkladığı doğalgaz keşfine ilişkin paylaşımda bulundu.

Muharrem İnce paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"320 milyar metreküp doğalgaz rezervi ülkemize hayırlı olsun.

Mavi Vatan'ın tamamında arama çalışmalarına devam edilmelidir.

Döviz rezervlerini eritip, önceden "müjde" diye beklentiyi yükseltmek yerine, ülkemiz için esas rezervin demokrasi, hukuk ve bilimde olduğu unutulmamalıdır."

NE OLMUŞTU?

19 Ağustos Çarşamba günü Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermek ile karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Bu müjdenin hayalleri ve rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek sureti ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" ifadelerine yer vermişti. Erdoğan'ın konuşmasının ardından açıklayacağı müjde merak konusu olmuştu.

Bloomberg, Türkiye, Karadeniz'de enerji kaynağı keşfettiğini duyurduğu bir habere yer vermişti. Bloomberg, iddiasını 2 kaynağa dayandırmıştı. Bloomberg'in haberi sonrası iddia kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu..

Bloomberg News'e konuşan iki kaynak söz konusu enerjinin büyük olasılıkla doğalgaz olduğunu öne sürmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda Doğu Akdeniz'de arama, tarama çalışmalarının süreceğini açıklamıştı.

19 Ağustos'ta, Cumhurbaşkanlığı'ndan konu ile ilgili yorum yapılmamıştı.

Reuters'ın haberine göre bir Türk yetkili Karadeniz'de doğalgaz bulunduğunu açıklamıştı.

Yetkili, Reuters'a özel yaptığı açıklamada "Karadeniz'de Tuna 1 kuyusunda 800 milyar metreküp doğalgaz bulundu, bu rezerv Türkiye'nin 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılayacak büyüklükte" ifadelerini kullanmıştı.

Reuters ajansına konuşan iki Türk yetkili, Türkiye'nin Karadeniz'de önemli doğalgaz rezervleri bulduğunu ifade ederek, bunun ülkenin enerji ithalatına olan bağımlılığını azaltmasına yardımcı olabilecek bir keşif olduğunu söylemişti.

Reuters'a konuşan bir yetkili, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Tuna-1 bloğundaki tahmini rezerv miktarı 800 milyar metreküp. Türkiye'nin yaklaşık 20 yıllık doğalgaz ihtiyacını karşılıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Fakat yetkililer, üretime başlanmasının 7 ila 10 yıl alabileceğini kaydederek, yatırım maliyetlerinin 2 milyar ila 3 milyar dolar arasında olacağı bilgisini paylaşmıştı.

20 Ağustos Perşembe günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 21 Ağustos'ta saat 15:00'te açıklama yapacağı öğrenilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklama ile beklenen müjdeyi duyurmuştu. Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin 320 milyar metreküp doğal gaz rezervini keşfettiğini belirtmişti. Müjdeli haber tüm Türkiye'de sevinçle karşılanırken çok sayıda vatandaş ekran başında duygu dolu anlar yaşamıştı.