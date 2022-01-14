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Muharrem İnce'den, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a uyarı! "Dikkat edin, bana yaptıklarını size yapmasınlar!"

Muharrem İnce, eski partisi CHP'yi hedef almaya devam ediyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a uyarıda bulunan İnce, partinin kendisine yaptığı haksızlığa dikkat çekerek, "Dikkat edin, bana yaptıklarını size yapmasınlar" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski partisinde kendisine yapılan haksızlığı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hatırlattı. Kendisine destek verilmediğini öne sürerek CHP'den yana dert yanan İnce,"Atatürk’ün emanetini işgalden kurtarmak için terk ediyorum" cümlelerini sarf etmiş, parti ile yollarını ayırmıştı. Yaşadığı zorlu günleri günümüz Belediye Başkanları'na aktaran Memleket Partisi lideri, "Dikkat edin, bana yaptıklarını size yapmasınlar" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a uyarı! Dikkat edin, bana yaptıklarını size yapmasınlar!

EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ'I UYARDI

Muharrem İnce, CHP ile yollarını ayırırken, "Kimlerle yolumu ayırıyorum? ABD’den demokrasi dilenenlerle, Atatürk’e ‘kefere’ diyenleri yönetici yapanlarla, ‘Mustafa Kemal’ deyip ‘Mustafa Kemal Atatürk’ diyemeyenlerle, ‘Ben askeri değilim, yoldaşıyım’ diyenlerden yolumu ayırıyorum. CHP aday yapmayınca başka partiden aday olup, bugün CHP’yi yönetenlerle, 50 yıl CHP’ye küfredip, bugün sahte CHP’li olanlarla, geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip bugün CHP’li olanlarla, FETÖ’cüleri, Soroscuları koruyanlarla, ‘Ne işimiz var Libya’da’ deyip Mavi Vatan’ı kavrayamayanlarla, ‘Türkiye maalesef Azerbaycan’a yardım etti’ diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum." ifadelerini kullanmış, yeni partisi için hazırlıklara başlayacağını da kamuoyuna duyurmuştu.

Muharrem İnce'den, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a uyarı! Dikkat edin, bana yaptıklarını size yapmasınlar!

Yaşanan sürecin ardından Memleket Partisi'ni kuran İnce, bugünün CHP Belediye Başkanları'na uyarıda bulundu. Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı için istenen isimler arasında yer alan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na geçmişte yaşadığı haksızlığı hatırlatan İnce, "Belediye Başkanlarına sesleniyorum dikkatli olun bana yaptıklarını size yapmasınlar." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a uyarı! Dikkat edin, bana yaptıklarını size yapmasınlar!

 

Büşra Mercimek
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