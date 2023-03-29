Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, FETÖ'cü Hakan Şükür'ün kendisi hakkındaki iddiasına yanıt verdi.

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Muharrem İnce'den firari FETÖ'cü Hakan Şükür'ün iddiasına yanıt: "Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"

FETÖ firarisi eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi milletvekili iken dava etmek istediğini ancak buna izin verilmediğini öne sürdü.

"FETÖ'CÜLERİN KUYRUK ACISINI BİLİYORUM"

Şükür'ün bu iddiasına Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla yanıt verdi. İnce paylaşımında FETÖ'cülerin karşısında olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: "İftiracı FETÖ'cülerin benimle ilgili kuyruk acılarını biliyorum. Ben dün de Hakan Şükür gibi FETÖ'cülerin karşısındaydım, bugün de karşısındayım, yarın da karşılarında olmaya devam edeceğim. Firari FETÖ'cü hainlerle helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız!"

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