Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bu seçim çok adayla alınabilir Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce canlı yayınlanan bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Ben matematik bilen birisi olarak söylüyorum, bu seçim çok aday ile alınabilir. Toplam muhalefet büyümeli, yeni partiler kurulsun" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk'te canlı olarak ekrana gelen tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı. Seçimlere ilişkin konuşan İnce, Cumhur İttifakı’nın yanında olmadıklarını ifade ederek, "Ortak aday olmamalı" dedi. "TOPLAM MUHALEFET BÜYÜMELİ, YENİ PARTİLER KURULSUN" Matematik bilen birisi olarak bu seçimin çok aday ile alınabileceğini söyleyen Muharrem İnce, "Toplam muhalefet büyümeli, yeni partiler kurulsun." ifadesini kullandı. Muharrem İnce konuya ilişkin yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü "İkinci tura kaldığı zaman Erdoğan’ın alacağı oyun yarısı gidecektir. Bir rüzgar yakalanacaktır. Katılım düşerse Erdoğan’a yarar. Çünkü Erdoğan, tüm seçmenini sandığa taşıyacak. Çatı adayı savunanların bir kısmının gizli Erdoğan destekçisi olduğuna inanıyorum" Berkem Temizel Gece Editörü