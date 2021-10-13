Arz Talep Dengesi ne demek, TDK'ya göre Arz Talep Dengesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bu seçim çok adayla alınabilirDingi ne demek, TDK'ya göre Dingi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Hemati ne demek, TDK'ya göre Hemati kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Engizisyon ne demek, TDK'ya göre Engizisyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?13 Ekim 2021 Çarşamba Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat bugünkü korona tablosu | Coronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?Biden'ın politikasını başarısız bulan Trump'tan mesaj: Beni hala özlemediniz mi?Paparazi ne demek, TDK'ya göre Paparazi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İstiğfar ne demek, TDK'ya göre İstiğfar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Juro ne demek, TDK'ya göre Juro kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bu seçim çok adayla alınabilir

Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bu seçim çok adayla alınabilir

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce canlı yayınlanan bir televizyon programında yaptığı açıklamada "Ben matematik bilen birisi olarak söylüyorum, bu seçim çok aday ile alınabilir. Toplam muhalefet büyümeli, yeni partiler kurulsun" dedi.

Muharrem İnce'den flaş açıklama: Bu seçim çok adayla alınabilir

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CNN Türk'te canlı olarak ekrana gelen tarafsız Bölge programında Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

Seçimlere ilişkin konuşan İnce, Cumhur İttifakı’nın yanında olmadıklarını ifade ederek, "Ortak aday olmamalı" dedi.

"TOPLAM MUHALEFET BÜYÜMELİ, YENİ PARTİLER KURULSUN"

Matematik bilen birisi olarak bu seçimin çok aday ile alınabileceğini söyleyen Muharrem İnce, "Toplam muhalefet büyümeli, yeni partiler kurulsun." ifadesini kullandı.

Muharrem İnce konuya ilişkin yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü

"İkinci tura kaldığı zaman Erdoğan’ın alacağı oyun yarısı gidecektir. Bir rüzgar yakalanacaktır.  

Katılım düşerse Erdoğan’a yarar. Çünkü Erdoğan, tüm seçmenini sandığa taşıyacak. Çatı adayı savunanların bir kısmının gizli Erdoğan destekçisi olduğuna inanıyorum"

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT