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Muharrem İnce'den Hakkari'de esnaf ziyareti

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, bailatmış olduğu Bin Günde Memleket Hareketi kapsamında Hakkari'de esnaf ve vatandaşları ziyarette bulundu. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan İnce, Türkiye'de adil bir bölüşüm için yollarda olduğunu vrguladı.

Muharrem İnce'den Hakkari'de esnaf ziyareti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi" kapsamında Hakkari'de esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'ta başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi'ni Van'ın ardından Hakkari'de sürdürdü. Öğle saatlerinde kente gelen İnce, Bulvar Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti.

Muharrem İnce'den Hakkari'de esnaf ziyareti

Esnaf ve vatandaşların coşkuyla karşıladığı İnce, yoldan geçen öğrencilerle sohbet etti, çocuklara ise oyuncak hediye etti. İnce, gazetecilere yaptığı açıklamada, siyasetin tutuk insanların değil tutkulu insanların işi olduğuna vurgu yaptı.

Muharrem İnce'den Hakkari'de esnaf ziyareti

"Biz Türkiye'yi barıştıracağımıza, Türkiye'yi ekonomik olarak büyüteceğimize ve Türkiye'de adil bir bölüşüm için yollara düştüğümüzü anlatıyoruz, dertleri dinliyoruz" diyen İnce, "Az önce Van'daydık. Şimdi Hakkari'deyiz ve diyoruz ki hep toprak bütünlüğünü konuştuk, doğru arkasındayız. Biz de konuşuyoruz ama insan bütünlüğü de lazım bu memlekette. İnsan bütünlüğünü sağlamak için şeritten, betondan köprüler işe yaramaz, gönül köprüleri lazım. Gönül köprülerini kurmak için bugün Hakkari'deyiz" dedi.

Muharrem İnce'den Hakkari'de esnaf ziyareti

Korona virüs nedeniyle kimseyle tokalaşmayan İnce, halkı ve esnafı uzaktan selamladı. İnce daha sonra otobüsüne binerek kentten ayrıldı.

Berna Akkaya
Editör


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