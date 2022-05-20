Muharrem İnce'den ittifak çıkışı! CHP'yi cumhurbaşkanı adayı üzerinden sert eleştirdi: 50 güne sıkıştırdılar ki alamasın diye

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 45. Uluslararası Giresun Aksu Festivali'nin açılışına katıldıktan sonra bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Ekonomide yaşanan sorunlara değinen Muharrem İnce, muhalefetin çözümü marketlerde gördüğünü belirterek," Marketlere mektup yazıyor, 'Ucuza ver' diyor. Adam pahalı almış nasıl ucuza versin, veremez ki. Biz ikisinin tarafından da değiliz. Mecbur muyuz ikisinden birine. İkisi de yanlış çünkü. Biz tarla ile mera ile, sera ile üretimden yanayız. Dolayısıyla 'kırk katır mı, kırk satır mı' ikisi de değil." dedi.

"HİÇBİR İTTİFAKTA YER ALMAYACAĞIZ"

2023 yılında yapılacak seçimlere değinen Muharrem İnce," Biz seçimlere tek gireceğiz, hiçbir ittifakta yer almayacağız ama son düzlükte duruma bakarız” ifadelerini kullandı.

CHP'NİN ADAY BELİRLEME YÖNTEMİNİ ELEŞTİRDİ

CHP'nin aday belirleme yönetimi hakkında konuşan Muharrem İnce, adaylık sürecinden örnekler vererek şunları söyledi:

"CHP'nin ikinci adamıyken CHP’nin çatı adayını ben televizyondan öğrendim. Adayın kim olduğunu sadece genel başkan biliyordu. Şu anda da CHP’nin milletvekillerinden cumhurbaşkanı adayının kim olacağını bilen var mı? Kesinlikle yok. Kimse de bilmeyecek. CHP’nin milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları, partilileri televizyondan öğrenecek adayın kim olduğunu. Ben öyle öğrendim. Ben aday olduğumda da milletvekilleri bilmiyordu. Hatta ben de bilmiyordum. Aday bendim ama ben de bilmiyordum. Son 50 günde belli oldu. Son 50 güne sıkıştırdılar ki alamasın diye. Yüz gün önce açıklansaydı bambaşka bir Türkiye vardı”

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce, yaptığı basın toplantısının ardından şehirde esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

(İHA)