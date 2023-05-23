Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na PKK'lı, FETÖ'lü olay gönderme

Muharrem İnce'den olay paylaşım! Kılıçdaroğlu'nu şoke edecek
Memleket Partisi Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na isim vermeden çok sert tepki gösterdi. İnce'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
KILIÇDAROĞLUNA MONTAJ GÖNDERMESİ
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert 'Montaj' göndermesinde bulundu
İNCE: BU İŞLERİN KAZANANI OLMAZ
Bu işlerinin kazananı olmayacağını belirten İnce paylaşımında, ''Siyaset topluma liderlik etmek, yanlışları düzeltmek, toplumu daha iyisine yönlendirmek için yapılır/yapılmalıdır. Maalesef siyaset dünyamız; FETÖ ve PKK ile örtülü işbirliği ile hazırlanan kumpaslarla, yalan, iftira ve montajlarla kirletilmiştir. Bu işlerin kazananı olmaz, kaybedeni de biz değiliz.'' ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU İDDİALARINI YALANLAMIŞTI
İnce dün yaptığı paylaşımda, 6'lı masa adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği iddialarını yalanlamıştı.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber