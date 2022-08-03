Muharrem İnce'den, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştıracak sözler! "CHP'den Atatürkçüleri kovup, FETÖ'cüleri ve PKK'lıları doldurdun!"

Muğla ili ve ilçelerindeki ziyaretlerini sürdüren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bugün akşam saatlerinde parti otobüsü ve partililerle birlikte Bodrum'a geldi. Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'ndeki Memleket Partisi İlçe Binası'nın açılışına gelen İnce burada CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu çok kızdıracak ifadelere yer verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na seslenen İnce, “Sayın Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce gibi Atatürkçüleri partiden yolladın. Oraya FETÖ'cüleri doldurdun. PKK'lıları doldurdun. Sorosçuları, torosçuları hepsini doldurdun” dedi.

İnce, sitemlerini sıralamasının ardından ilçe binasının açılışını 18 yaşında olan ve ilk kez oy kullanacak gençlerle birlikte yaptı. Kurdeleyi yeni nesille birlikte kesen İnce, açılışın arından seçim otobüsüne binerek Çarşı esnafını ziyaret için Bodrum Belediye Meydanı'na hareket etti.