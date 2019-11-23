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  3. Muharrem İnce'den külliye görüşmesi iddialarına açıklama: "Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım"

Muharrem İnce'den külliye görüşmesi iddialarına açıklama: "Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım"

Rahmi Turan, gece saatlerinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili Barış Yarkadaş'a mesaj gönderen İnce, "Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım" dedi.
23 Kasım 2019 Cumartesi 12:40

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