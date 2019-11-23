SON DAKİKA
SAYISAL LOTO
ŞANS TOPU
ON NUMARA
SÜPER LOTO
MİLLİ PİYANGO
NÖBETÇİ ECZANE
NAMAZ VAKİTLERİ
SEÇİM SONUÇLARI
GAZETELER
GÜNDEM
SİYASET
OTOMOBİL
SPOR
MAGAZİN
KOMİK
TEKNOLOJİ
DÜNYA
Kategoriler
Bilim Teknoloji
Biyografi
Çalışma Hayatı
Din
Dünya
Eğitim
Ekonomi
Gündem
İç Haberler
Magazin
Sağlık
Siyaset
Spor
Yemek Tarifleri
Foto Galeri
Dini Bilgiler
Dünya
Faydalı Bilgiler
Gündem
Hayvanlar
Kültür ve Sanat
Magazin
Otomobil
Sağlık
Siyaset
Spor
Teknoloji
Web TV
Dünya
Gündem
Komik
Magazin
Otomobil
Siyaset
Spor
Teknoloji
Diğer
Yazarlar
Manşetler
Son Dakika Haberleri
Gazete Manşetleri
Hava Durumu
Namaz Vakitleri
İmsakiye
İstanbul Nöbetçi Eczaneleri
Sitene Ekle
İletişim
WEB TV
GÜNDEM
Muharrem İnce'den külliye görüşmesi iddialarına açıklama: "Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım"
Muharrem İnce'den külliye görüşmesi iddialarına açıklama: "Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım"
Rahmi Turan, gece saatlerinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etti. Konuyla ilgili Barış Yarkadaş'a mesaj gönderen İnce, "Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım" dedi.
23 Kasım 2019 Cumartesi 12:40
VİDEOYA
YORUM KAT
Benzer Videolar
Muharrem İnce'den külliye görüşmesi iddialarına açıklama: "Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım"
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan'ın külliye görüşmesi iddialarına önemli açıklama
Kıran-7 Munzur Vadisi opearasyonu Tunceli'de başladı
Bu sefer sahibi değil 70 milyonluk bilet kayıp!
Ekrem İmamoğlu ile Ayşe Arman hakkındaki aşk iddiaları gerçek mi?
Çukur 77. bölüm (3. sezon 10. bölüm) fragmanı yayınlandı
Güleda'nın cinayeti için hazırlanan ihmal raporu Süleyman Soylu'ya sunuldu
Zeynep Alkan İstiklal Caddesi'nde keçi gezdirdi! Görenler hayrete düştü
Antalya'da kardeşler arası silahlı çatışma!
Sevgili Geçmiş 6. bölüm fragmanı yayınlandı
VİDEOYA YORUM KAT