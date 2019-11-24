Muharrem İnce'den "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarına ilk yanıt

Gazeteci Rahmi Turan'ın yazdığı, ardından bir televizyon kanalında katıldığı programda Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından da sürdürülen "Külliye'ye giden CHP'li" yalanı ile ilgili adı geçen Muharrem İnce çok sert açıklamalarda bulunuyor.

İnce'nin açıklamalarından satırbaşları:

-Bu partide beni yıpratmak isteyen mahfiller var.

Yaklaşık beş gündür Türkiye bu konuyu konuşuyor. Ben bunun böyle olacağını tahmin ettim. Bu yalan haber çıkınca hissettim, burada bir tezgah var dedim. Arkadaşlara dedim ki bir twit atalım bir komplo var diyelim dedim. Sonra sayın Genel Başkan bir TV kanalına çıktı ve oraya çıkınca gazeteci sordu. "Siz saraya giden bir CHP'li var ne diyorsunuz?" dedi. "Şaşırmadım. Doğrudur ama ismi açıklayamam" dedi. Demek ki önceden biliyor!

Sayın genel başkana 11.23'de telefon açtım. 14 dakika sonra geri dönüş yaptı. 8 dakika 19. saniye kendisiyle konuştum. Dedim ki "Burada bir yalan var. Partimiz yara alacak. Yanınıza geleyim. Birlikte görüntü verelim. Hiçbir CHP'li bunu yapmaz. Bir kere bu kişi ben değilim. Gel bu badireyi atlatalım. Parti yara alacak. Kaptan sizsiniz geleyim" dedim. "Tamam haber vereceğim sana dedi" haber falan vermedi.

Bir tezgah var ortada ve sorumluları açığa çıkarılmalıdır.

24 Haziran akşamından bu yana başlayan bir kampanya var. Seçim akşamı enredeydi? Yok alkollüydü! Yok baskı altındaydı. Hakkımda çıkan dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezinde üretilmiştir. Bunların Muharrem İnce'den bu kadar çekinmeleri bana gurur veriyor. Madem siyasette en güçlü dönemdeymiş niye bu kadar uğraşıyorsun o zaman?

CHP Türkiye'de temiz siayset iddiasında ise önce bu pisliği temizlemelidir. Arınma, temizlik buradan başlayabilir.

Ayrıntılar geliyor...