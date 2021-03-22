Muharrem İnce'den Millet İttifakı ile ilgili dikkat çeken sözler: Böyle seçim hesabı olmaz!

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Yalova Milletvekili Muharrem İnce, partisinin Atatürk ilkelerinden uzaklaştığı gerekçesiyle istifa edip, Memleket Hareketi başlatmıştı. İnce, Eskişehir'de üniversite öğrencileriyle buluşarak Millet İttifakı'na yüklendi.

Seçimlere ilişkin konuşan Muharrem İnce, gençler ile kararsızların oy oranları ile ilgili bir soru üzerine siyasetin matematiğinin olmayacağını yalnızca mantığı olabileceğini ifade etti.

"SİYASETİN MATEMATİĞİ OLMAZ, MANTIĞI OLUR"

Muharrem İnce, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Siyasetin matematiği olmaz, mantığı olur. '3 milyon oy şurada var, 5 milyon oy burada var, 8'de burada var' diye toplayarak, böyle seçim hesabı yok. Siyasette tutmaz bu iş. Siyasette bazen a partisi 5 alır, b partisi 8 alır. İkisini yan yana getirirsiniz ama 13 yapmaz. Bazen 23'te yapabilir, 3'te yapabilir. Siyasetin bir mantığı var ama ben gençlerin bizi anladığına inanıyorum. Daha önceki Cumhurbaşkanlığı kampanyasında, kuantum dediğimiz zaman, nano teknoloji, uzay madenciliği, iletişim, bilişim dediğimiz zaman gençler beni anladı. Beni yine anlayacaklarına inanıyorum. Gençlerle birlikte bu ülkeyi özgürleştireceğiz. Bu ülkeyi demokratikleştireceğiz. Onlara sürekli danışacağız. Onların fikirleri bizim için önemli. Siz Ömer gibi, Mehmet gibi Türkiye'yi gezerken, sizin gibi parlak çocuklara denk geldiğimizde haberim olsun, onlarla görüşmem lazım. Ben bu memleketin evlatlarına inanıyorum. Hakkari'de, Edirne'de, Sinop'ta, Antalya'da, Konya'da her yerde bizim akıllı evlatlarımız var. Yeter ki bu değerlendirilsin" ifadelerini kullandı.

Henüz partisinin kurulmadığını ifade eden Muharrem İnce, konuşmasına şöyle devam etti:

"Henüz ortada parti yok ama bizde yüzde 50 artı 1 oy alacağız. Bu böyle olur. Ben 3 Mart akşamı televizyona çıkıp, seneye 3 Mart'ı görün, dedim. Şu bir, iki ay içinde otobüsün üzerine çıkıp, Türkiye'yi karış karış gezmeye başladığımda, sonbahardan itibaren herkes ne olduğunu görecek zaten. Biz bunu başaracağız"