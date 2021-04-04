Muharrem İnce'den Montrö bildirisi paylaşımı!

Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesinin ardından yeni parti çalışmalarına başlayan Muharrem İnce, 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda Amiraller görüş açıklamayacak da kim açıklayacak? Bu konuda da Ayasofya İmamı mı konuşacak? Darbe veya iması varsa hep birlikte karşı çıkalım. Biz Memleket Hareketi olarak her türlü darbeye karşı çıkmaya hazırız." ifadelerine yer veren Muharrem İnce, konuya ilişkin yaptığı bir diğer paylaşımda ise "Montrö konusu denizcilerin, amirallerin işidir. Bu konuda konuşanlar değil, konuşmayanlar sorgulanmalıdır." ifadelerine yer verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve bazı CHP'li isimler suni bir gündem oluşturmaya çalışma girişiminde bulunulduğunu ileri sürerek tepki çeken ifadeler kullanırken, Muharrem İnce de Memleket Hareketi olarak her türlü darbeye karşı çıkmaya hazır olduklarını ifade etti.

Skandal ifadeler! CHP'den 104 emekli amiralin bildirisi ile ilgili açıklamalar!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 104 emekli amiralin bildirisine ilişkin tepki çeken paylaşım