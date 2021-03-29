Muharrem İnce'den yeni partisine dair açıklamalar... Partiyi kuracağı tarihi söyledi

CHP'nin önde gelen isimlerinden olan Muharrem İnce, partiden istifa etmişti. İstifanın ardından yeni parti kuracağı söylenen İnce, iddiaların doğru olduğunu açıklamıştı. CHP'den istifa etmesiyle çalışmalarına yönelen İnce, kuracağı tarihi açıkladı. Çalışmaların devam ettiğinin altını çizerken, partiyi nisan ayında kuracaklarını söyledi.

GENEL MERKEZ BİNASINDA İNCELEME

CHP'den istifa etmesiyle parti kurma çalışmalarına ağırlık veren İnce, Ankara'da Çankaya Çetin Emeç semtinde bulunan ve tadilat çalışmaları süren parti genel merkezinde incelemelerde bulundu. İnce, parti genel merkezinin, mütevazı bir bina olduğunu ve bir yıllık kirasını ödediklerini söyledi. Partinin inşaat halinde olan genel merkez binasının giderlerini ise kurucu üyelerin karşılayacakları öğrenildi.

PARTİ ADI VE LOGO NİSAN AYINDA AÇIKLANACAK

Nisan ayında İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyleyen İnce, partinin adını, logosunu, parti meclisi salonunda tanıtacaklarını belirtti. İnce, "Resmi kuruluş farklı bir şey, açılış toplantısı yapmak başka bir şey, açılışımızı bayramdan sonra yapacağız. Ramazan ayı içerisinde açılış yapmayı düşünmüyoruz." diye konuştu.

"ŞAPKAMIZI ÖNÜMÜZE KOYUP DÜŞÜNECEĞİZ"

Partinin Avrupa'nın en demokratik tüzüğüne sahip parti olacağını söyleyen İnce, izleyecekleri yol ile ilgili ipuçları verdi. İnce, "Şapkamızı önümüze koyup düşüneceğiz. Ona göre karar vereceğiz. 'İttifak kurulmaz' anlamında bir şey söylemiyorum. İttifak tabii ki kurulmalıdır. Bu sistemde kurulur. Hiçbir itirazım yok bunlara. ifadelerinde bulundu.

"YOL GÖSTEREN BİR MUHALET OLACAĞIZ"

Günümüz muhalefetine üstü kapalı göndermede bulunan İnce kavga eden bir muhalefet olmayacaklarını söyledi. İnce, "Yol gösteren bir muhalefet olacağız. Muhalefet etmekten asla kaçınmayacağız. Gördüğümüz yanlışları sonuna kadar en sert biçimde karşı çıkacağız. Ama aynı zamanda çözüm de üreteceğiz" ifadelerini kullandı. İnce sözlerinin devamında çok yakında millet ile kucaklaşacaklarını belirtti.