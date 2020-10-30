Muharrem İnce'nin Memleket Hareketinde yer alan Alper Karaoğlan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Cumhuriyet Halk Partisi'nden soyutlanarak Memleket Hareketini başlatan Muharrem İnce, bu hareketi bir parti kurma amacı ile değil "memleket sorunlarını çözmek" için kurduğunu belirtiyor. İnce, bugün İstanbul'da yaptığı basın toplantısında, Memleket Hareketine katılan isimleri tek tek açıkladı. Açıklanan isimler arasında Alper Karaoğlan'da bulunuyor. Peki, Muharrem İnce'nin Memleket Hareketinde yer alan Alper Karaoğlan kimdir? Detaylar haberimizde...

ALPER KARAOĞLAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Prof. Dr. Alper KARAOĞLAN, 1971 yılında Burdur’da dünyaya geldi. İlkokul öğremini Burdur’da Gazi İlkokulu’nda, ortaokul öğrenimini Mersin’de Mersin Ortaokulu’nda, lise öğrenimimi ise Mersin’de Mersin Tevfik Sırrı Gür Lisesi’nde tamamladı. TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı) sonucunda asistan olarak 1997’de İstanbul’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde görev yapmaya başladı. 2003 yılında Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanu unvanını aldı. 2004’ten itibaren 4 yıl boyunca Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği’nde başasistan olarak görev yaptı. Yardımcı Doçent unvanını 2008’de Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği’nden aldı; doçentlik unvanını ise 2012 yılında aldım. Evli ve iki çocuk babası

Muharrem İnce'nin Memleket Hareketine katılan isimler şöyle:

Ahmet Özalp (Siyaset Bilimi Profesörü)

Ali Rıza Büyükuslu (İşletme Profesörü)

Ali Tunç Can (Uçak Mühendisi)

Alper Karaoğlan (Tıp Profesörü)

Ayberk Yağız (Endüstriyel tasarımcı)

Ayşe Özsoy Sarıkamışlı (Avukat)

Aykut Demiray (Bankacı)

Barış Kuzgunay (Tıp Profesörü)

Berk Hacıgüzeller (Mali Müşavir)

Berna Bütüner Karadeniz (Siyaset Bilimcisi)

Burak Hasar ( Diş hekimi)

Cüneyt Oğuz ( Yatırım Bankacısı)

Çiğdem Bayraktar Ör (Yazar, yayıncı)

Ebru Arıkan (İş insanı, eğitimci)

Erkin Şahinöz (FED eski ekonomisti)

Gürbüz Evren ( Kalkınma uzmanı)

Hüseyin Baranel (Turizmci)

Hüseyin Ercüment Değer (Avukat)

İlhan Düz Yürek (Yönetici)

İlkay Yıldırım (Ekonomist)

İpek Özkal Sayan (Siyasal Bilgiler Doçenti)

Mehmet Kazancıoğlu (Makine mühendisi, yatırım uzmanı)

Mert Ünlü (İhracatçı)

Meryem Şengül Kala (Gazeteci)

Muharrem Yıldız (Eğitimci, öğretim görevlisi)

Muharrem İnce (Fizik öğretmeni, eski milletvekili)

Osman Kurtuluş (Ortopedi ve travmatoloji)

Osman Serkan İleri (Doktor öğretim üyesi, inşaat mühendisi)

Özgür Serkan Yılmaz (Üst düzey yönetici)

Serkan Yahşi (İnşaat mühendisi)

Serkan Ufuk Akgün ( Sanayici, iş insanı)

Sibel Aracı (Psikiyatrist)

Tolga Yücel (Oyuncu, yönetmen, yapımcı)

Yağız Elver ( Akademisyen)

Zeynep Hazal Tulgar (Üniversite öğrencisi)