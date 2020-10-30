İki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak görev yapan ve 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine aynı parti tarafından aday olan Muharrem İnce, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle kendisini partisinden soyutlayarak yeni bir hareket başlatacağını duyurmuştu.

Bin Günde Memleket Hareketi projesiyle vatandaşların karşısına çıkan İnce, bir süredir ülkenin bazı şehirlerini gezerek özellikle esnaf ve halkın dertlerini dinleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtlıyordu. Henüz kadrosu tamamlanmadığı gerekçesiyle Memleket Hareketi projesinde yer alan isimleri bugüne dek açıklamayan İnce, listeyi kamuoyu ile paylaştı. Bunu üzerine listede yer alan isimlerin hayatları merak konusu oldu. O isimlerden birisi olan Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan Aykut Demiray kimdir? İşte detaylar...

AYKUT DEMİRAY KİMDİR?

1954 yılında Balıkesir‘de doğdu.

İş Bankası’ndaki kariyerine 1979 yılında Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda başlayan Demiray, bankanın farklı birim ve şubelerinde görevlerde bulundu.

1988’de İş Bankası Şişli Şubesi Müdür Yardımcısı, 1990 yılında Menkul Kıymetler Müdürlüğü ve 1991 yılında Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde Grup Müdürü olan Aykut Demiray, daha sonra bankada Fon Yönetimi Müdürü, Levent Şubesi Müdürü ve Bireysel Bankacılık Pazarlama Müdürü görevlerinde bulundu.

Muharrem İnce'nin Memleket Hareketine katılanlar kimlerdir?

Demiray, 1998 tarihinden Nisan 2011’e kadar İş Bankası Hazine ve Uluslararası İlişkilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

1998-2011 yılları arasında İş Bankası Genel Müdür Vekili olarak görev yapmıştır.1 Mart 2012 tarihinde Akbank’a Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmıştır.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi’dir.