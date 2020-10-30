Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan Barış Kuzgunbay kimdir?

İki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak görev yapan ve 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine aynı parti tarafından aday olan Muharrem İnce, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle kendisini partisinden soyutlayarak yeni bir hareket başlatacağını duyurmuştu.

Bin Günde Memleket Hareketi projesiyle vatandaşların karşısına çıkan İnce, bir süredir ülkenin bazı şehirlerini gezerek özellikle esnaf ve halkın dertlerini dinleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtlıyordu. Henüz kadrosu tamamlanmadığı gerekçesiyle Memleket Hareketi projesinde yer alan isimleri bugüne dek açıklamayan İnce, listeyi kamuoyu ile paylaştı. Bunu üzerine listede yer alan isimlerin hayatları merak konusu oldu. O isimlerden birisi olan Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan Prof. Dr. Barış Kuzgunbay kimdir? İşte detaylar...

BARIŞ KUZGUNBAY KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

44 yaşındaki Prof. Dr. Barış Kuzgunbay 1976 yılında Mersin / Tarsus'da doğmuştur.

Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığı eğitimini 1999 yılında başarıyla tamamlayarak Tıp Doktoru unvanı almıştır.

İhtisasını ise, 1999 - 2005 yılları arasında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamlayarak Üroloji Uzmanı olmuştur. İlk görev yeri Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Üroloji uzmanı olarak görev yapmaya başlamıştır.

Muharrem İnce'nin Memleket Hareketine katılanlar kimlerdir?

2012 yılında ''Doçent Doktor'' 2018 yılında ise ''Profesör Doktor'' unvanlarının sahibi olmuştur.

Yurt dışı dergilerde, 30, yurt içi dergilerde 24 adet makale ya da olgu sunumu yayınlanmış olan Prof. Dr. Barış Kuzgunbay'ın makale ve olgu sunumlarına ise 201 kez atıf yapılmıştır.

Prof. Dr. Barış Kuzgunbay, mesleki çalışmalarına şu an Adana'da bulunan özel muayenehanesi'nde devam etmektedir.