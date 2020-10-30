Muharrem İnce'nin Memleket Hareketinde yer alan Hüseyin Ercüment Değer kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
Muharrem İnce'nin başlattığı "Bin Günde Memleket Hareketi'nin" katılan kişiler arasında avukat Hüseyin Ercüment Değer de bulunuyor. Peki Hüseyin Ercüment Değer kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Konuya ilişkin detaylı bilgiler haberimizde...
Memleket Hareketini başlatan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, bugün İstanbul'da yaptığı basın toplantısında, Memleket Hareketine katılan isimleri açıkladı. Duyurulan isimler arasında Hüseyin Ercüment Değer de yer alıyor. Peki Muharrem İnce'nin Memleket Hareketinde yer alan Hüseyin Ercüment Değer kimdir? Kaç yaşında? Nereli?
HÜSEYİN ERCÜMENT DEĞER KİMDİR?
Av. Hüseyin Ercüment Değer, Yalova Barosu'nda 101 sicil numarası ile avukatlık yapmaktadır. Değer hakkında şimdilik başka bilgi bulunmamaktadır.
Muharrem İnce'nin Memleket Hareketine katılan isimler şöyle:
Ahmet Özalp (Siyaset Bilimi Profesörü)
Ali Rıza Büyükuslu (İşletme Profesörü)
Ali Tunç Can (Uçak Mühendisi)
Alper Karaoğlan (Tıp Profesörü)
Ayberk Yağız (Endüstriyel tasarımcı)
Ayşe Özsoy Sarıkamışlı (Avukat)
Aykut Demiray (Bankacı)
Barış Kuzgunay (Tıp Profesörü)
Berk Hacıgüzeller (Mali Müşavir)
Berna Bütüner Karadeniz (Siyaset Bilimcisi)
Burak Hasar ( Diş hekimi)
Cüneyt Oğuz ( Yatırım Bankacısı)
Çiğdem Bayraktar Ör (Yazar, yayıncı)
Ebru Arıkan (İş insanı, eğitimci)
Erkin Şahinöz (FED eski ekonomisti)
Gürbüz Evren ( Kalkınma uzmanı)
Hüseyin Baranel (Turizmci)
Muharrem İnce, Memleket Hareketine katılan isimleri açıkladı
Hüseyin Ercüment Değer (Avukat)
İlhan Düz Yürek (Yönetici)
İlkay Yıldırım (Ekonomist)
İpek Özkal Sayan (Siyasal Bilgiler Doçenti)
Mehmet Kazancıoğlu (Makine mühendisi, yatırım uzmanı)
Mert Ünlü (İhracatçı)
Meryem Şengül Kala (Gazeteci)
Muharrem Yıldız (Eğitimci, öğretim görevlisi)
Muharrem İnce (Fizik öğretmeni, eski milletvekili)
Osman Kurtuluş (Ortopedi ve travmatoloji)
Osman Serkan İleri (Doktor öğretim üyesi, inşaat mühendisi)
Özgür Serkan Yılmaz (Üst düzey yönetici)
Serkan Yahşi (İnşaat mühendisi)
Serkan Ufuk Akgün ( Sanayici, iş insanı)
Sibel Aracı (Psikiyatrist)
Tolga Yücel (Oyuncu, yönetmen, yapımcı)
Yağız Elver ( Akademisyen)
Zeynep Hazal Tulgar (Üniversite öğrencisi)