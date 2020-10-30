İki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak görev yapan ve 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine aynı parti tarafından aday olan Muharrem İnce, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle kendisini partisinden soyutlayarak yeni bir hareket başlatacağını duyurmuştu.

Bin Günde Memleket Hareketi projesiyle vatandaşların karşısına çıkan İnce, bir süredir ülkenin bazı şehirlerini gezerek özellikle esnaf ve halkın dertlerini dinleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtlıyordu. Henüz kadrosu tamamlanmadığı gerekçesiyle Memleket Hareketi projesinde yer alan isimleri bugüne dek açıklamayan İnce, listeyi kamuoyu ile paylaştı. Bunu üzerine listede yer alan isimlerin hayatları merak konusu oldu. O isimlerden birisi olan Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan İpek Özkal Sayan kimdir? İşte detaylar...

İPEK ÖZKAL SAYAN KİMDİR? NERELİ?

İpek Özkal Sayan, Ankara doğumludur.

Lisans öğrenimi Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (S.B.F.) Kamu Yönetimi Bölümü’nde yapmıştır. 2000 yılında Türkiye’de “Sağlık Sektörü Örneğinde Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi Çalışmaları” adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan mezun olmuştur.

Aynı yıl Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı’ndan başladığı doktora programını 2005 yılında “Türkiye’de Kamu Personel Sisteminin Gelişimi” teziyle tamamlamıştır. 2010 yılında S.B.F.’de yardımcı doçent kadrosuna atanmış, 2013’de doçent unvanını almıştır. Halen S.B.F.’de öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

2000 yılında Türkiye'de “Sağlık Sektörü Örneğinde Devletin Küçültülmesi ve Etkenleştirilmesi Çalışmaları” adlı teziyle Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olmuştur.