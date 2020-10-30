İki dönem Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili olarak görev yapan ve 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yine aynı parti tarafından aday olan Muharrem İnce, siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle kendisini partisinden soyutlayarak yeni bir hareket başlatacağını duyurmuştu.

Bin Günde Memleket Hareketi projesiyle vatandaşların karşısına çıkan İnce, bir süredir ülkenin bazı şehirlerini gezerek özellikle esnaf ve halkın dertlerini dinleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtlıyordu. Henüz kadrosu tamamlanmadığı gerekçesiyle Memleket Hareketi projesinde yer alan isimleri bugüne dek açıklamayan İnce, listeyi kamuoyu ile paylaştı. Bunu üzerine listede yer alan isimlerin hayatları merak konusu oldu. O isimlerden birisi olan Muharrem İnce'nin Memleket Hareketi'nde yer alan Meryem Şengül Kala kimdir? İşte detaylar...

MERYEM ŞENGÜL KALA KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

19.06.1980 tarihinde Muş'ta doğan Meryem Şengül Kala, 40 yaşındadır. Eskişehir Anadolu üniversitesi Sosyal Bilimler mezunu olan Kala, Anadolu üniversitesi Radyo Tv öğrencisidir.

Diyalog spikerlik-Sunuculuk okulunda okudu. Tv sektörüne 2002 yılında başladı.

TRT 1 haricinde ana akım kanallarda asistanlık yaptı. 13 yılı aşkın süre Kanal D' de birçok programda yapımcılık ve editörlük görevini üstlendi.

10 yıl boyunca Abbas Güçlü ile Genç Bakış programında Yapım koordinatörü ve Editörlük yaptı.

Yasemin Bozkurt ile Kadının Sesi, Esra Ceyhan A'dan Z'ye, Seda Sayan,Kanal D Sabah haberleri, Tuluhan Tekelioğlu, Abbas Güçlü ile Bizim Mucitler, Müge Anlı -Dobra Dobra, Osman Yağmur Dereli - Hey Gidi Günler, Osman Müftüoğlu ile Sağlık, İclal Aydın ile Hayat Ağacı, Ben Bilmem Eşim Bilir ,7 Gün D set arkası programı,Kanal D iftar programı,Kanal D Altın Kelebek ödülleri - Formula world serisi, Formüle F1, Kanal D festival ve konserler, Kanal 1 İftar ve sahur programları,

Euro atv çağlar show, Elif karlı (Tv 8 Yemek programı- Demet Akalın- Alişan ( Fox Tv Show programı- Yapımcı), Derya Tuna - (Star Tv - Program Koordinatörü), Engelsiz Notalar - (Trt Müzik-Yapımcı), Miss Exclusive İn the World Güzellik yarışması - Kral Tv'de görev aldı.

Eğitim ajansı internet sitesinde sağlık haberleri, köşe yazarlığı görevlerinde bulundu.